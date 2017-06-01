Аэропортам придется платить десятки миллиардов компенсации владельцам близлежащей недвижимости

Статья опубликована в № 4333 от 01.06.2017 под заголовком: Аэропорты будут кругом должны

Взыскание с аэропорта даже 1% стоимости жилых строений в радиусе 10 км приведет к убыткам в 6 млрд руб. и потребует увеличить аэропортовые сборы на 40% Евгений Разумный / Ведомости

Поправки в Воздушный кодекс внес в Госдуму в конце марта руководитель аппарата правительства, вице-премьер Сергей Приходько. Его законопроект – новая редакция уже принятых во втором чтении поправок, она должна заново рассматриваться во втором чтении, дата еще не назначена.

Согласно поправкам («Ведомости» ознакомились с копией документа, его подлинность подтвердили топ-менеджеры трех аэропортов и человек, близкий к Минтрансу) операторы аэропортов должны подготовить новые проекты приаэродромных территорий и определить ограничения (их семь степеней) для использования этих земель. Проект затем должна утвердить Росавиация, но только после того, как получит заключение Роспотребнадзора (о воздействии на здоровье человека) и с учетом мнения муниципального образования – местные власти должны рассчитать размер ущерба, который понесут граждане и юридические лица в связи с тем, что на использование принадлежащих им объектов недвижимости налагаются ограничения. Ущерб возмещает оператор аэродрома (т. е. аэропорт), говорится в поправках.

Приаэродромная территория – земли в радиусе 30 км от аэродрома, строительство на них возможно по согласованию с Росавиацией.

Получается, владельцы участков на огромной территории могут потребовать компенсации от аэропортов лишь потому, что в силу ограничений там нельзя построить высотное жилье, а только, например, малоэтажный склад или вообще ничего, сетует топ-менеджер московского аэропорта. Самая дорогая земля – в Московской области, наибольшие риски эта инициатива несет для «Домодедово» и «Шереметьево», но с убытками могут столкнуться все российские аэропорты, говорят топ-менеджеры двух других аэропортов.

Поправки открывают возможность для неограниченных требований к аэропортам, говорится в письме директора казначейства аэропорта «Шереметьево» Федора Сытина для совещания у помощника президента Игоря Левитина, – возможно предъявление требований владельцами неиспользуемой недвижимости, так как их права ущемляются потенциально, а это неизбежно приведет к приостановке инвестиционных программ, а возможно – к частичной или полной неплатежеспособности «Шереметьево».

Взыскание с аэропорта даже 1% стоимости жилых строений в радиусе 10 км приведет к убыткам в 6 млрд руб. и потребует увеличить аэропортовые сборы на 40%, продолжает в письме Сытин.

В большинстве приаэродромных территорий санитарные зоны окончательно не установлены, из поправок следует, что после их установки большое количество жителей получат право на отселение за счет аэропорта, так как их здоровье подвергается вредному воздействию, поясняет юрист крупного аэропорта (см. врез). «Поправки незаконны, так как имеют обратную силу, в случае принятия их можно оспорить в суде», – говорит топ-менеджер другого аэропорта.

Поправки лоббируют губернатор Московской области Андрей Воробьев и вице-премьер Дмитрий Козак, уверяют топ-менеджеры трех аэропортов. Федеральный и областной чиновники сказали, что тему продвигает областное правительство в интересах девелоперов. Пресс-службы правительства и области на запросы не ответили.

«Тема еще обсуждается, поправок много, давать комментарии преждевременно», – говорит представитель Козака.

Дороже всего авиаузла В результате незаконной застройки в зонах негативного воздействия вокруг «Внуково» проживает около 500 000 человек, «Шереметьево» – 360 000, «Домодедово» – 50 000, затраты на переселение превысили бы 1 трлн руб., что многократно превышает стоимость бизнесов, говорит топ-менеджер московского аэропорта.

25 апреля Козак провел совещание о поправках, где отклонил предложение Минтранса исключить компенсации хотя бы для аэропортов, построенных до вступления их в силу («Ведомости» ознакомились с протоколом).

«Распространение норм законопроекта на отношения, возникшие до вступления в силу федерального закона, противоречит общим принципам законодательства России и международному опыту», – говорит представитель Минтранса. Указанное положение повлечет за собой удорожание авиаперевозок в целом, продолжает он, поскольку дополнительные затраты операторов приведут к повышению тарифов для авиакомпаний и, как следствие, – стоимости авиабилетов. Данная норма, кроме того, сделала бы невозможным исполнение поручения президента – передать аэродромы в концессию операторам московских аэропортов, поскольку она ухудшит финансово-экономическую модель операторов; она оказала бы негативное влияние на инвестиционную привлекательность аэропортов, в том числе для иностранных инвесторов, сетует представитель Минтранса.

Представитель комитета Госдумы по транспорту на запрос не ответила. Второе чтение поправок возможно уже в ближайшее время, знает человек, близкий к Минтрансу. Представители «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево» говорят только, что они против поправок в данной редакции.

«Поправки выглядят весьма спорно. Компенсация выплачивается за нарушение законных интересов физических или юридических лиц, т. е. аэропорт должен допустить некое нарушение. Из-за этого не может ли возникнуть право неопределенного круга лиц на компенсацию? И поправки не должны иметь обратной силы», – говорит член адвокатской коллегии Москвы Елена Лузанова. «Аэропорты строились давно, и недвижимость покупалась и строилась уже вокруг них, следовательно, ее владельцы должны были и могли осознавать, что им будут причинены некоторые неудобства находящимся рядом аэропортом, – это принцип добросовестного осуществления гражданских прав», – говорит юрист Heads Consulting Анастасия Худякова. Речь должна идти только о компенсации тем лицам, которые имели недвижимость около аэропорта еще до его строительства, считает она.