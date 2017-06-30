До сих пор было известно, что поставки начнутся в период с мая 2019 года по май 2021 года

«Газпром» договаривается о дате начала поставок по «Силе Сибири» Валерий Шарифулин / ТАСС

Сегодня «Газпром» завершит переговоры о точных сроках начала поставок газа в Китай по трубопроводу «Сила Сибири», заявил, выступая на годовом собрании акционеров, председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер. Документы будут подписаны в течение нескольких дней, добавил он.

Контракт с китайской CNPC предусматривает поставку в Китай до 38 млрд куб. м газа ежегодно в течение 30 лет по трубопроводу «Сила Сибири». Документ был подписан в мае 2014 г., а вступил в силу только в мае 2015 г. Временное окно, когда «Газпром» должен начать поставки, – с мая 2019 г. по май 2021 г. Точную дату начала поставок «Газпром» не называл. Год назад перестал уточнять и сроки начала разработки месторождений, которые должны стать сырьевой базой поставок — Чаяндинского в Якутии и Ковыктинского в Иркутской области. Прежде сроки запуска Чаяндинского и Ковыктинского месторождений определялись как 2018 г. и 2022 г. соответственно и считались подтвержденными.

До конца 2017 г. «Газпром» также намерен выйти на согласование условий поставок газа в Китай еще по одному маршруту — с Дальнего Востока, сказал Миллер. Предполагалось, что газ будет поставляться в Китай по отводу от трубопровода Сахалин - Хабаровск - Владивосток. В докладе Миллера не прозвучало ничего о западном маршруте поставок газа — с Бованенковского месторождения на Ямале по единой системе газоснабжения и трубопроводу «Сила Сибири - 2», которая должна была пройти через Алтай.

«Наше взаимодействие с китайскими партнерами не ограничивается куплей-продажей газа. Мы развиваем сотрудничество по целому ряду направлений. Так, подписаны контракты по проведению предпроектных исследований для создания подземных хранилищ газа в Китае. Подписан меморандум по сотрудничеству в области электроэнергетики. Вместе с китайскими партнерами мы будем заниматься расширением использования сжиженного природного газа в качестве моторного топлива, в том числе с целью газификации международного транспортного коридора Европа — Западный Китай», - заявил Миллер.