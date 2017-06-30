Акционеры «Башнефти» согласились на нулевые дивиденды за 2016 год М. Стулов / Ведомости

В 15.13 по московскому времени завершилось годовое собрание акционеров «Башнефти». Это было первое годовое собрание после того, как владельцем 69,3% компании стала «Роснефть» (см. врез).

В этом году совет директоров «Башнефти» рекомендовал не платить дивиденды владельцам обыкновенных акций. Тем, кому принадлежат привилегированные бумаги, повезло больше: компания отдала им суммарно 3 млн руб. (по 10 коп. на акцию).

У кого акции «Башнефти» В октябре 2016 г. «Роснефть» выкупила у Росимущества 50,08% акций компании за 329 млрд руб., а затем за 49,9 млрд руб. провела выкуп акций у миноритариев. В итоге на бирже осталось 3% обыкновенных, голосующих акций «Башнефти», а также 16,77% привилегированных.

В итоге акционеры сегодня одобрили минимальные дивиденды с 2006 г. Находящийся в более сложном финансовом положении «Мечел» (его отношение чистого долга к EBITDA - 6,6, а у «Башнефти» - меньше 1) - и тот заплатит владельцам привилегированных акций больше - 1,4 млрд руб. Максимальные дивиденды за всю историю «Башнефти» были по итогам 2013 г. - 82,7 млрд руб.

Собравшиеся в зале акционеры негативно восприняли объявленные дивиденды - 10 коп. на привилегированную акцию. Когда докладчик впервые объявил на собрании сумму дивидендов, в зале собрания раздались недовольные возгласы и улюлюканье. Это приостановило собрание на две минуты. После обеда акционеры молча заслушали информацию регистратора, что 97,8% имеющих право голосовать акционеров проголосовали за снижение дивидендов. Против были лишь 0,03%.

Акционерам надо было утвердить отчет за прошлый год и выплатить бывшим членам совета директоров, кто занимал эту должность с прошлого годового собрания в июне до декабря 2016 г., суммарно 8,1 млн руб. Из этой суммы на долю бывшего президента «Башнефти» Александра Корсика придется всего 877 097 руб., следует из документов нефтяной компании.

После того как докладчик в первый раз зачитал, какую сумму «Башнефть» выплатит Корсику и другим директорам, работавшим до декабря прошлого года, в зале снова раздались шум и возгласы неодобрения. Люди с места выкрикивали: «Тут 10 коп. на акцию платите, а этим людям по 2 млн или по миллиону», «Сколько можно!», «Против!»

В итоге большинство акционеров не одобрили это решение. В зале раздались дружные аплодисменты и крики одобрения.

Дивидендная политика «Башнефти» до перехода в госсобственность в 2014 г. состояла в распределении не менее 10% чистой прибыли по МСФО, но компания всегда платила больше. За 2015 г., уже став госкомпанией, «Башнефть» по распоряжению правительства заплатила 50% чистой прибыли по МСФО – 29 млрд руб. Теперь, после того как контроль над компанией получила «Роснефть», базой для расчета выплат останется МСФО, но учитываются и такие показатели, как EBITDA и чистый долг, сообщил представитель «Башнефти».

Чистая прибыль «Башнефти» по МСФО за 2016 г. была 52,7 млрд руб. В отчетности по РСБУ говорится, что нераспределенной прибыли прошлых лет – 171,3 млрд руб. Выходит, если бы «Башнефть» направила на выплату дивидендов за 2016 г. половину чистой прибыли по МСФО, то сумма составила бы 26,35 млрд руб. На долю «Роснефти» пришлось бы 18,26 млрд руб. Но 13% с этой суммы «Роснефти» пришлось бы отдать в виде налога, так как на день принятия решения о выплате «Роснефть» владеет не менее чем половиной акций «Башнефти» меньше года – 329,7 млрд руб. за покупку акций «Башнефти» «Роснефть» перечислила в бюджет 12 октября. Если решение будет принято по истечении года с момента приобретения пакета, то налога на дивиденды не возникнет.

Решение о переносе выплаты дивидендов за 2016 г. на конец 2017 г. «Башнефть» объясняет увеличением капзатрат из-за необходимости повышения безопасности на НПЗ.

Власти Башкирии рассчитывают в декабре 2017 г. получить 7 млрд руб. дивидендов от «Башнефти», говорил в середине июня глава Башкирии Рустэм Хамитов.