ТЭК
Статья опубликована в № 4355 от 04.07.2017 под заголовком: «Роснефть» платит дважды

«Роснефть» готова заплатить 50% дивидендов уже за полгода

В таком случае акционеры получат около 50 млрд рублей, на инвестпрограмме это не отразится
  • Виталий Петлевой,
  • Маргарита Папченкова
  • / Ведомости

Как только в декабре 2016 г. стало известно, что у «Роснефти» появятся новые акционеры – Катарский суверенный фонд (QIA) и Glencore (19,5%), – совет директоров заявил, что принял новую дивидендную политику для повышения инвестиционной привлекательности. Компания обещала не менее 35% чистой прибыли по МСФО на дивиденды – и платить их дважды в год.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Выбор редактора
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике