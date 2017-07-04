Статья опубликована в № 4355 от 04.07.2017 под заголовком: «Роснефть» платит дважды
«Роснефть» готова заплатить 50% дивидендов уже за полгода
В таком случае акционеры получат около 50 млрд рублей, на инвестпрограмме это не отразится
- Виталий Петлевой,
- Маргарита Папченкова
- / Ведомости
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По итогам первого полугодия 2017 г. компания может выплатить дивиденды, на инвестпрограмму это не повлияет, уверены эксперты
Владимир Баранов / Ведомости
Как только в декабре 2016 г. стало известно, что у «Роснефти» появятся новые акционеры – Катарский суверенный фонд (QIA) и Glencore (19,5%), – совет директоров заявил, что принял новую дивидендную политику для повышения инвестиционной привлекательности. Компания обещала не менее 35% чистой прибыли по МСФО на дивиденды – и платить их дважды в год.
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