«Роснефть» готова заплатить 50% дивидендов уже за полгода

В таком случае акционеры получат около 50 млрд рублей, на инвестпрограмме это не отразится

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По итогам первого полугодия 2017 г. компания может выплатить дивиденды, на инвестпрограмму это не повлияет, уверены эксперты Владимир Баранов / Ведомости

Как только в декабре 2016 г. стало известно, что у «Роснефти» появятся новые акционеры – Катарский суверенный фонд (QIA) и Glencore (19,5%), – совет директоров заявил, что принял новую дивидендную политику для повышения инвестиционной привлекательности. Компания обещала не менее 35% чистой прибыли по МСФО на дивиденды – и платить их дважды в год.