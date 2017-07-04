Поток российских туристов в Турцию с каждым месяцем увеличивается

За январь – июнь 2017 г. в Анталью, по данным местного аэропорта, прилетело 1,3 млн россиян AFP

За январь – июнь 2017 г. в Анталью, по данным местного аэропорта, прилетело 1,3 млн россиян. Именно российских туристов оказалось больше всего на анталийских курортах, свидетельствует статистика: их доля за полгода составила 38%, что гораздо больше доли немцев (17%) и украинцев (8%). Всего за полгода в Турцию приехало 3,4 млн туристов.

За полугодие количество российских туристов на 22,6% превысило показатель в 2015 г., но пока оно меньше на 10,7%, чем в 2014 г. (см. график). Осенью 2015 г. Россия закрыла для своих граждан организованный выезд в Египет и Турцию – самые популярные пляжные направления. Авиасообщение с Египтом было прекращено после подрыва российского лайнера над Синаем в октябре 2015 г., а авиасообщение с Турцией было закрыто с ноября 2015 г., после того как турецкие ВВС сбили российский бомбардировщик.

Ассоциация туроператоров России прогнозировала, что за весь 2017 год в Турцию приедет 2,3–2,5 млн россиян. Основатель Onlinetours Константин Победкин считает, что больше – 3–3,5 млн.

Сейчас Турция – лидер продаж и у туроператоров, и у турагентов, а анталийские курорты составляют 90% всех турецких продаж, объясняет Победкин. У Onlinetours на Турцию приходится 37% продаж, у Tez Tour – 55%, у туроператора TUI – 60%, рассказали представители этих туристических компаний.

Анталья – самый удобный аэропорт для россиян в Турции, считает Победкин: из него туристы разъезжаются во все наиболее популярные курорты Средиземноморского побережья: Кемер, Белек, Сиде, собственно Анталью и Аланью.

Средиземноморское побережье Турции – более массовое направление, подтверждает представитель туроператора Tez Tour Лариса Аханова: здесь обширная отельная база, раньше, чем на Эгейском побережье, начинается и позже заканчивается сезон, а также лучше развита туристическая инфраструктура. На Средиземном море можно подобрать отдых с разнообразными программами (фитнес, спа, специальное питание), а еще в Анталье большой выбор отелей с профессиональными детскими клубами, что отлично подходит для семейного отдыха, указывает представитель TUI. По словам Ахановой, на Эгейском побережье более дорогой отдых, туда меньше рейсов из России, зато больше глубина продаж, а инфраструктура рассчитана не только на пляжный, но и на исторический или экскурсионный отдых. У Tez Tour семь дней в 5-звездочном отеле в Анталье стоят в среднем 40 000 руб. на человека, а на Эгейском побережье – 45 000 руб.

Турция останется фаворитом продаж у россиян до конца сезона, т. е. до конца октября – начала ноября, уверена Аханова.

Победкин считает, что даже и до конца года Турция удержит первую позицию, если не откроется другое массовое направление – Египет.

Среди других популярных туристических направлений лидерами российских предпочтений остаются Греция, Россия, Кипр и Тунис, сообщает Победкин.

Спросом пользуются также Испания, Италия и Болгария, знает Аханова.