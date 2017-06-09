Турция лидирует среди предпочтений россиян на День России

Российские туристы на праздничные выходные 10-12 июня отправятся в Турцию, Грецию и на курорты России, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на данные онлайн-агрегаторов пакетных туров.

«В рейтинге самых популярных направлений отдыха на три июньских выходных лидирует Турция. На долю этого направления приходится от 32 до 37% бронирований и запросов у крупнейших агрегаторов пакетных туров. Второе место делят между собой Греция (19%) и Россия (19%), далее следует Кипр (7-8%)», - сообщает АТОР.

В списке наиболее популярных направлений также идут Таиланд (5-7%), Тунис (5-6% проданных туров), Испания (4-5%), Черногория (4-5%), Болгария (3-5%), Вьетнам (3%) и Италия (2%).

Если в прошлом году 55% путешественников, приобретавших туры онлайн, выбирали проживание в отелях 3*, то в этом году их доля уменьшилась вдвое - до 27%, еще 34% туристов купили туры с отелями 4*, а 31% туристов бронировали туры с проживанием в отелях категории 5*.

У самостоятельных туристов самым популярным направлением на праздники стала Прага, об этом свидетельствуют данные бронирования авиабилетов. На втором месте Сочи, в топ наиболее популярных направлений вошли также Калининград, Симферополь, Париж, Тбилиси, Стамбул и Мюнхен.

Спрос на путешествия внутри страны на эти даты у самостоятельных туристов упал почти на 31% по сравнению с прошлым годом, отмечает АТОР, причем сильнее всего снизился поток путешественников в Москву и Санкт-Петербург. Снизилась и доля самостоятельных путешественников по России - 55%, тогда как в прошлом году этот показатель превышал 60%.