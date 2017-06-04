Ростуризм порекомендовал туристам в Британии соблюдать меры безопасности

В Федеральном агентстве по туризму (Ростуризм) рекомендуют российским туристам, находящимся в Великобритании, «проявлять бдительность, соблюдать меры безопасности, избегать массового скопления народа и следовать указаниям местных властей».

В субботу вечером в Лондоне произошел двойной теракт, жертвами которого стали семь человек, 48 получили ранения. По данным Ростуризма, россиян среди погибших и пострадавших нет.

Это третий теракт в Великобритании за последние три месяца. В стране действует «серьезный» уровень террористической опасности, что означает высокую вероятность повторения атак.