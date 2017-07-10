Siemens пригрозил уголовным делом за поставку своих турбин в Крым

«За последние несколько месяцев наш клиент неоднократно подтверждал в письменном виде, что поставок в Крым не произойдет», – говорится в заявлении Siemens Jens Meyer / AP

Две из четырех турбин Siemens, которые были произведены для станции в Тамани, могли оказаться в Крыму. Об этом говорится в заявлении германского концерна.

«Мы получили информацию из надежных источников о том, что, по крайней мере, две из четырех газотурбинных установок, которые были поставлены для проекта в Тамани, на юге России, были перенесены в Крым против нашей воли», - говорится в заявлении Siemens. Концерн обещает инициировать уголовное преследование ответственных лиц, передает Reuters.

«За последние несколько месяцев наш клиент неоднократно подтверждал в письменном виде, что поставок в Крым не произойдет», – говорится в заявлении Siemens. Поставка оборудования на полуостров нарушает введенные в 2014 г. Евросоюзом санкции в отношении России.

По данным Reuters, турбины Siemens в Крым поставило ЗАО «Интеравтоматика», 45,7% акций которого принадлежат Siemens. В сегодняшнем заявлении концерна подчеркивается, что работа «Интеравтоматики» будет прекращена.

Четыре турбины производства завода «Сименс технологии газовых турбин» были заказаны «дочкой» «Ростеха» – «Технопромэкспортом» для строительства ТЭС в Тамани. Но компания не смогла продолжить строительство и конкурс не состоялся. В сентябре 2016 г. «Технопромэкспорт» выставил турбины на торги. Покупатель турбин должен подключить их к сетям ФСК или других компаний, находящихся в России, говорится в материалах. Также он не должен нарушать санкции, введенные Россией, Германией, Евросоюзом, США и ООН, и обязан обезопасить «Технопромэкспорт» от любых претензий, если это условие будет нарушено. Победитель аукциона должен гарантировать, что оборудование не будет использоваться на электростанциях, имеющих прямое подключение к энергосистеме Крыма, а также на электростанциях, единственной задачей которых является энергоснабжение Крыма.

Сейчас «Технопромэкспорт» строит станции в Крыму. 6 июля компания заявила, что приобрела четыре комплекта газотурбинных установок для крымских электростанций на вторичном рынке, передает «Интерфакс». «Технопромэкспорт» утверждает, что модернизировал оборудование — установки пришлось приводить к требованиям проекта. «В Крыму действительно устанавливаются турбины российского производства, собранные в российских компаниях», – передавал слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова «Интерфакс».

В Балаклавском районе Севастополя строится парогазовая установка, мощность двух очередей – 235 МВт каждая. Еще одна станция такой же мощности строится вблизи Симферополя.

«В Крыму действительно устанавливаются турбины российского производства, собранные в российских компаниях», - сказал Дмитрий Песков журналистам, отвечая на вопрос, поставляет ли эти турбины в Крым компания Siemens.