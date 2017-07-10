Внутри гипермаркетов «О’кей» откроются магазины Familia Е. Кузьмина / Ведомости

Сеть гипермаркетов «О’кей» и магазинов одежды Familia договорились о сотрудничестве, сообщил продовольственный ритейлер. Так, до конца 2017 г. в гипермаркетах «О’кей» Екатеринбурга и Тюмени откроются два магазина Familia, площадь каждого – около 1500 кв. м.

«О’кей» входит в десятку крупнейших продовольственных ритейлеров страны. Основной бизнес компании – гипермаркеты, и последнее время ритейлер пытается восстановить рост продаж, в том числе развивая дискаунтеры «Да!» и делая ставку на развитие компактных городских гипермаркетов в тех городах, где уже есть магазины «О’кей». Магазины больших форматов столкнулись с возросшей конкуренцией со стороны дискаунтеров при сокращающейся покупательной способности населения, особенно в регионах, отмечал председатель совета директоров «О’кей» Хейго Кера.

Соглашение с Familia поможет увеличить трафик и принесет дополнительный доход от аренды, сказано в сообщении «О’кей». Других условий сделки представитель «О’кей» не раскрыл. Представитель Familia не ответил на запрос «Ведомостей». Петербургский ритейлер проводит трансформацию бизнесов гипер- и супермаркетов, у них есть избыточные площади, которые часто невостребованы, указывает источник в компании. На июль 2017 г. у «О’кей» таковыми было больше четверти торговой площади гипермаркетов из 540 000 кв. м, знает гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров.

В магазинах Familia продается женская, мужская, детская одежда и обувь, а также товары для дома. Под брендом Familia, по данным сайта компании, работают 169 магазинов более чем в 60 городах России. Средний чек, по собственным данным, – 1500 руб. Familia будет работать обособленно на территории гипермаркетов «О’кей», с собственными кассами, уточнил представитель «О’кей». Для этого, по его словам, в гипермаркетах «О’кей» будет изменена выкладка товара, но ассортимент не будет сокращен.

Продажи одежды и обуви в большинстве гипермаркетов последние четыре года сильно сокращаются, как и доля этого сегмента в выручке таких магазинов, напоминает Бурмистров. Familia поможет «О’кей» увеличить EBITDA магазина на 10–15%, причем последний практически не потеряет в трафике и среднем чеке, рассуждает эксперт. По его словам, Familia – сильный партнер: в 2016 г. у сети выросли продажи в сопоставимых магазинах на 16%, выручка – более чем на 45%.

Familia в свою очередь благодаря сотрудничеству с петербургским ритейлером надеется укрепить позиции в качестве лидера среди стоковых магазинов на российском рынке одежды, отметил гендиректор Familia Константин Надеждин (его слова приведены в сообщении«О’кей»).

В следующем году стороны намерены расширить сотрудничество, сказано в сообщении «О’кей». Магазины Familia заработают в петербургских гипермаркетах «О’кей», знает источник, близкий к компании.