Экс-менеджеры «Башнефти» пожаловались в Верховный суд Башкирии

Программы «Башнефти» «противоречат трудовому законодательству и приняты с целью установления дополнительных преимуществ и выгод отдельным работникам «Башнефти» Евгений Разумный / Ведомости

Бывшие менеджеры «Башнефти» (в октябре 2016 г. перешла под контроль «Роснефти») 11 июля подали апелляционную жалобу на решение Ленинского районного суда Уфы, который 14 июня удовлетворил требования прокуратуры Башкирии о признании не соответствующими закону положений «Башнефти» о долгосрочной мотивации, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, и подтвердил источник «Ведомостей», знакомый с делом.

Ответчиком по делу выступает «Башнефть», третье лицо - Министерство земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан. Получить их комментарии пока не удалось.

Жалоба подана в Верховный суд республики Башкортостан в интересах около 300 работников «Башнефти» - участников программы долгосрочной мотивации. Это бывшие менеджеры «Башнефти» среднего звена, топ-менеджмента среди них нет, отмечает собеседник «Ведомостей»: «Жалоба подана адвокатом от имени одного из участников программы».

«Ни один из участников программы долгосрочной мотивации не участвовал в заседании суда, несмотря на то что решение суда напрямую затрагивает их права. Это существенное нарушение процессуальных норм», - говорит источник «Ведомостей».

Размер дополнительного вознаграждения участникам программы за 2016 г. должен был составить свыше 2,2 млрд руб., сообщила компания. Кроме этого программа обязывала выкупить у менеджмента привилегированные акции «Башнефти» на 486,5 млн руб.

Как следует из решения Ленинского районного суда, программы «Башнефти» «противоречат трудовому законодательству и приняты с целью установления дополнительных преимуществ и выгод отдельным работникам «Башнефти».

Апелляционная жалоба содержит требование отменить это решение суда и принять новое - отказать прокураторе в удовлетворении исковых требований, говорит собеседник «Ведомостей».