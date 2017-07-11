ТЭК

Экс-менеджеры «Башнефти» пожаловались в Верховный суд Башкирии

Они пытаются добиться выплаты вознаграждения, которое райсуд признал незаконным

Бывшие менеджеры «Башнефти» (в октябре 2016 г. перешла под контроль «Роснефти») 11 июля подали апелляционную жалобу на решение Ленинского районного суда Уфы, который 14 июня удовлетворил требования прокуратуры Башкирии о признании не соответствующими закону положений «Башнефти» о долгосрочной мотивации, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, и подтвердил источник «Ведомостей», знакомый с делом.

Ответчиком по делу выступает «Башнефть», третье лицо - Министерство земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан. Получить их комментарии пока не удалось.

Жалоба подана в Верховный суд республики Башкортостан в интересах около 300 работников «Башнефти» - участников программы долгосрочной мотивации. Это бывшие менеджеры «Башнефти» среднего звена, топ-менеджмента среди них нет, отмечает собеседник «Ведомостей»: «Жалоба подана адвокатом от имени одного из участников программы».

«Ни один из участников программы долгосрочной мотивации не участвовал в заседании суда, несмотря на то что решение суда напрямую затрагивает их права. Это существенное нарушение процессуальных норм», - говорит источник «Ведомостей».

Размер дополнительного вознаграждения участникам программы за 2016 г. должен был составить свыше 2,2 млрд руб., сообщила компания. Кроме этого программа обязывала выкупить у менеджмента привилегированные акции «Башнефти» на 486,5 млн руб.

Как следует из решения Ленинского районного суда, программы «Башнефти» «противоречат трудовому законодательству и приняты с целью установления дополнительных преимуществ и выгод отдельным работникам «Башнефти».

Апелляционная жалоба содержит требование отменить это решение суда и принять новое - отказать прокураторе в удовлетворении исковых требований, говорит собеседник «Ведомостей».

Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике