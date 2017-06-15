Статья опубликована в № 4342 от 15.06.2017 под заголовком: В «Башнефти» изымают опционы
Прокуратура оставила менеджеров «Башнефти» без опционов и премий
Возможно, полученные акции и деньги придется вернуть
- Виталий Петлевой
- / Ведомости
Прокуратура оставила менеджеров «Башнефти» без опционов и премий
М. Стулов / Ведомости
Ленинский районный суд Уфы по иску прокуратуры Башкирии признал незаконной программу долгосрочной мотивации менеджмента «Башнефти», принятую в декабре 2015 г. Об этом сообщила нефтяная компания. Прокуратура оспаривала законность двух программ – «О долгосрочной мотивации работников «Башнефти» на 2015–2019 гг.» и «О дополнительном ежегодном вознаграждении президента «Башнефти» на 2015–2017 гг.».
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