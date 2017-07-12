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«Роснефть» выиграла аукцион на Эргинское месторождение

Компания предложила за него 20 млрд рублей – в 2,8 раза больше стартового платежа

«Право на разработку Эргинского месторождения по итогам аукциона получила «Роснефть», сообщил министр природных ресурсов Сергей Донской. Размер разового платежа по итогам аукциона составил 20,71 млрд руб. при стартовом платеже в 7,4 млрд руб.

Всего было сделано 17 шагов. В аукционе кроме «Роснефти» приняли участие «РН-Уватнефтегаз» (100%-ная «дочка» «Роснефти»), «Газпромнефть-Хантос» («дочка» «Газпром нефти») и самарская «Пионергео». Получить комментарии их представителей пока не удалось.

Эргинское нефтяное месторождение было открыто в 1995 г. Извлекаемые запасы нефти, числящиеся на государственном балансе запасов, составляют 18,842 млн т по категории С1 и 83,877 млн т по категории С2.

Одно из последних

Эргинское - одно из последних крупных месторождений нефти в нераспределенном фонде. На территории Эргинского расположена часть Приобского месторождения, северный участок которого разрабатывает «Роснефть», а южный – «Газпром нефть». Роснедра планировали продать Эргинское еще в 2010 г. Минприроды хотело провести торги в 2016 г., но сроки постоянно переносились.

«Мы уверены, его разработка будет иметь высокую рентабельность, поскольку участок недр имеет очень удачное расположение - вблизи инфраструктуры и уже разрабатываемых месторождений, что значительно снижает издержки», - сказал сегодня Сергей Донской.

Согласно условиям конкурса «Роснефть» должна будет начать разработку месторождения не позднее двух лет с момента получения лицензии и перерабатывать всю добытую нефть на НПЗ в России.

Интерес к Эргинскому проявляли Независимая нефтегазовая компания Эдуарда Худайнатова, «Лукойл», «Сургутнефтегаз», но в итоге они решили не принимать участия в аукционе.

«Сургутнефтегаз» посчитал Эргинское месторождение менее эффективным, чем уже действующие у компании месторождения, объяснял гендиректор Владимир Богданов. «Лукойл» отказался от участия из-за экономической неэффективности месторождения. «Наши геологи посмотрели: экономика, которая складывается, плюс те ожидания по цене, которые есть, привели к выводу, что экономически будет неэффективно», - говорил президент компании Вагит Алекперов (цитата по «Интерфаксу»).

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