«Роснефть» выиграла аукцион на Эргинское месторождение

Компания предложила за него 20 млрд рублей – в 2,8 раза больше стартового платежа

Согласно условиям конкурса «Роснефть» должна будет начать разработку месторождения не позднее двух лет с момента получения лицензии Д. Абрамов / Ведомости

«Право на разработку Эргинского месторождения по итогам аукциона получила «Роснефть», сообщил министр природных ресурсов Сергей Донской. Размер разового платежа по итогам аукциона составил 20,71 млрд руб. при стартовом платеже в 7,4 млрд руб.

Всего было сделано 17 шагов. В аукционе кроме «Роснефти» приняли участие «РН-Уватнефтегаз» (100%-ная «дочка» «Роснефти»), «Газпромнефть-Хантос» («дочка» «Газпром нефти») и самарская «Пионергео». Получить комментарии их представителей пока не удалось.

Эргинское нефтяное месторождение было открыто в 1995 г. Извлекаемые запасы нефти, числящиеся на государственном балансе запасов, составляют 18,842 млн т по категории С1 и 83,877 млн т по категории С2.

Одно из последних

Эргинское - одно из последних крупных месторождений нефти в нераспределенном фонде. На территории Эргинского расположена часть Приобского месторождения, северный участок которого разрабатывает «Роснефть», а южный – «Газпром нефть». Роснедра планировали продать Эргинское еще в 2010 г. Минприроды хотело провести торги в 2016 г., но сроки постоянно переносились.

«Мы уверены, его разработка будет иметь высокую рентабельность, поскольку участок недр имеет очень удачное расположение - вблизи инфраструктуры и уже разрабатываемых месторождений, что значительно снижает издержки», - сказал сегодня Сергей Донской.

Согласно условиям конкурса «Роснефть» должна будет начать разработку месторождения не позднее двух лет с момента получения лицензии и перерабатывать всю добытую нефть на НПЗ в России.

Интерес к Эргинскому проявляли Независимая нефтегазовая компания Эдуарда Худайнатова, «Лукойл», «Сургутнефтегаз», но в итоге они решили не принимать участия в аукционе.

«Сургутнефтегаз» посчитал Эргинское месторождение менее эффективным, чем уже действующие у компании месторождения, объяснял гендиректор Владимир Богданов. «Лукойл» отказался от участия из-за экономической неэффективности месторождения. «Наши геологи посмотрели: экономика, которая складывается, плюс те ожидания по цене, которые есть, привели к выводу, что экономически будет неэффективно», - говорил президент компании Вагит Алекперов (цитата по «Интерфаксу»).