Суд продлил банкротство Владимира Кехмана на два месяца

По словам представителя Кехмана, за то время, пока квартира предлагается на рынке, покупателей не нашлось Александр Кряжев / РИА Новости

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти продлил процедуру реализации имущества Владимира Кехмана на два месяца, чтобы за это время найти покупателей на его единственное жилье.

Кехман - основатель импортера фруктов JFC, с октября он проходит процедуру личного банкротства, его личный долг - более 9 млрд руб.

Полтора месяца назад Кехман по предложению кредиторов начал поиск покупателя на свое единственное жилье в Пушкине на ул. Средней, д. 22, рассказал на суде представитель Кехмана Александр Антипенко. Площадь квартиры - 266,8 кв. м, она расположена на первом этаже особняка, который ранее в результате торгов перешел Сергею Рукину. Цена квартиры - 26,281 млн руб., она выставлена на ЦИАН. Но в условиях прописано обязательное условие предоставления Кехману и членам его семьи жилья меньшего метража исходя из нормы в 9 кв. м на человека, говорит финансовый управляющий Кехмана Михаил Бологов. Разницу планировалось отдать кредиторам, говорит Бологов и подтверждает представитель Кехмана.

По словам представителя Кехмана, за то время, пока квартира предлагается на рынке, покупателей не нашлось. Единственное жилье не входит в конкурсную массу, Кехман продает его добровольно, говорит Бологов.

Бологов просил продлить процедуру реализации имущества для поиска покупателей. Его поддержал кредитор - ООО «Пулковская торговая компания», которое предложило также, если процедура продлена не будет, завершить банкротство, но без освобождения от долгов.

Представитель Кехмана просил процедуру банкротства завершить, так как если покупатели за это время найдены не были, то вряд ли найдутся за два дополнительных месяца