Podium Market меняет вывеску на Stockmann Е. Егоров / Ведомости

Компания Reviva Holdings (владеет универмагами Stockmann и Debenhams в России) уже открыла универмаг Podium Market в Казани. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель Reviva Holdings.

Универмаг сменит вывеску на Stockmann до конца года, уточнил представитель. Reviva Holdings приобрела лицензию на бренд Podium Market на один год, уточняется в сообщении Reviva Holdings.

До конца 2017 г. компания откроет два универмага Stockmann — в Москве и Казани, также ведутся переговоры в Краснодаре, приводятся в сообщении слова председателя совета директоров АО «Стокманн» (входит в Reviva Holdings) Якова Панченко. Откроются ли они на месте Podium Market, представитель компании не уточнил.

Podium Market прекращает розничную деятельность, рассказывала «Ведомостям» представитель компании в конце июня 2017 г. Универмаги компании, как и часть команды, перейдут к Stockmann. Какая именно часть перейдет, она не уточняла. Представитель российского оператора Stockmann не комментировал этот вопрос.

У ритейлера Podium Market начались проблемы в 2017 г. С начала этого года к его операционной компании было подано более 65 исков от контрагентов на общую сумму более 1 млрд руб., следует из картотеки арбитражного суда.

Компания рассчитается с кредиторами до 31 августа 2017 г. за счет реализации активов, обещал Podium Market в письме к поставщикам. На тот момент велись переговоры о консолидации со Stockmann, уточнялось там же.

На июнь 2017 г. у Podium Market было восемь универмагов: пять в Москве и по одному в Казани, Сургуте и Краснодаре.

Stockmann в России работает с 1989 г. Сейчас у сети здесь семь универмагов: пять в Москве, по одному в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.