Магазины Podium Market меняют владельца

Сейчас у Podium Market всего восемь универмагов: пять в Москве и по одному в Казани, Сургуте и Краснодаре Podium Market

Ритейлер Podium Market прекращает розничную работу, подтвердил представитель компании агентству RNS. Универмаги компании перейдут Stockmann, как и часть команды, уточнил представитель.

Вице-председатель совета директоров Reviva Holdings (владеет универмагами Stockmann в России) Пол Софианос не прокомментировал это, отметив, что Stockmann планирует динамичный рост в России, в том числе благодаря регионам и мультиканальному подходу к рынку (продажи в традиционных и онлайн-каналах).

Представитель российского оператора Stockmann не ответил на запрос «Ведомостей».

Первый универмаг Podium Market был открыт в 2012 г., его владельцем считается Эдуард Киценко, сейчас у Podium Market всего восемь универмагов: пять в Москве и по одному в Казани, Сургуте и Краснодаре. Интернет-магазин Podium Market пока работает.

В 2017 г. к компании Podium Market было подано 64 иска от контрагентов на общую сумму более 1 млрд руб., посчитали «Ведомости» по материалам Арбитражного суда. Из них суд уже удовлетворил иски на сумму 6,21 млн руб.

Самые большие из них — иск от ООО «Торговая галерея» (ТЦ «Модный сезон») на сумму 93,4 млн руб. от 23 мая 2017 г. и иск от ООО «Ландор» на сумму 873,5 млн от 15 июня 2017 г. на сумму 873,5 млн руб. Остальные меньше — от 45 880 руб. до 9,9 млн руб. Среди истцов — представители поставщиков одежды (например, ООО «Леви штраусс Москва») и консультанты в сфере недвижимости (например, Colliers International).

На прошлой неделе ООО «Подиум маркет» разослало письмо поставщикам, в котором говорилось о прекращении розничной деятельности (есть в распоряжении «Ведомостей»). Компания рассчитается с кредиторами до 31 августа 2017 г. за счет реализации активов, уточняется там же. Podium Market искал покупателей на свои непрофильные активы, знает источник «Ведомостей» на рынке недвижимости. У компании есть земельные участки в Москве и Московской области, один из них - 11 га в новой Москве, уточняет он. Также у компании в собственности есть около 10 торговых площадей в регионах, уточняет другой источник на рынке недвижимости.

«Подиум маркет» ведет переговоры о консолидации с компанией Stockmann, говорилось в письме поставщикам. В ноябре 2015 г. финский ритейлер Stockmann договорился о продаже своих универмагов в России. Покупателем стала компания Reviva Holdings Ltd., которая также владеет российским франчайзи сети универмагов Debenhams.

Podium всегда проявлял себя как надежный партнер, однако уже более года назад у магазина начались проблемы с выплатами, говорит представитель компании - производителя сувениров Heart of Moscow Александр Эльзессер. «Нам присылали отчеты о продажах регулярно, но деньги не выплачивали», — продолжает представитель Blonde & Brunette Яна Романова.

«Подиум маркет» был одним из лидеров сегмента «доступная роскошь», с магазинами в отличных местах и сильным набором поставщиков, говорит гендиректор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс. По ее словам, после 2014 г. с проблемами задолженности и нехватки оборотных средств столкнулись все российские продавцы в среднем и более высоком ценовом сегменте. Руководство «Подиум маркета» не предприняло радикальных антикризисных мер, что и привело к сложившейся ситуации, считает Лебсак-Клейманс.