Суд отменил решение ФАС о штрафе НМТП почти на 10 млн рублей

В частности, суд признал недействительным решение ведомства о взыскании с НМТП в бюджет 9,74 млрд руб. Денис Абрамов / Ведомости

Арбитражный суд Москвы в пятницу удовлетворил иск Новороссийского морского торгового порта (НМТП) к Федеральной антимонопольной службе (ФАС) по делу о тарифах в порту Новороссийск, сообщает «Интерфакс». В частности, суд признал недействительным решение ведомства о взыскании с НМТП в бюджет 9,74 млрд руб., полученных из-за злоупотребления доминирующим положением на рынке, и о переводе тарифов стивидора в рубли.

Ведомство ожидает полного текста решения, после изучения которого рассчитывает его обжаловать, говорит представитель ФАС. Представитель группы «Сумма» от комментариев отказался, его коллега в НМТП на запрос «Ведомостей» не ответил.

ФАС может обжаловать это решение в вышестоящих инстанциях - апелляционном, кассационном суде и экономической коллегии Верховного суда, отметил председатель коллегии адвокатов «Вашъ юридический поверенный» Константин Трапаидзе. По его словам, небольшой шанс, что решение арбитража признают недействительным, все-таки есть. «Сейчас порт может установить прежние тарифы, но есть риск, что другие инстанции все-таки признают действия стивидора незаконными, - говорит эксперт. - Тогда НМТП может получить дополнительный иск о нарушении по тарифам за новый период. Но это тоже повод для спора - на момент установления старых тарифов действовало решение об отмене решения ФАС».

Напомним, что дело в отношении стивидорной компании было возбуждено 17 июня 2016 г. - результат мониторинга цен на услуги по погрузке и выгрузке грузов в морских портах показал, что конечная стоимость услуг НМТП возросла без объективных оснований с 1 января 2015 г. Тогда, по данным ФАС, расходы НМТП, необходимые для производства и реализации услуг по погрузке и выгрузке руды, удобрений, контейнеров, черных и цветных металлов, нефти и нефтепродуктов изменились, но они не соответствовали росту тарифов стивидора. При этом полученная прибыль увеличилась в два раза по сравнению с 2014 г., рентабельность выросла с 56 до 300%.

Оснований для роста ставок, устанавливаемых в долларах США, ФАС тогда не нашла, признав, что порт злоупотребил своим доминирующим положением. Порт получил от ФАС предписание о выплате в бюджет 9,74 млрд руб. с условием установления тарифов в российских рублях.