Производители «Золотой семечки» и «Московского провансаля» решили пока не объединяться

Компании вели переговоры о слиянии для повышения производственной и логистической эффективности М. Сергеев / Ведомости

Компании «Солнечные продукты» и «Юг Руси» остановили переговоры о создании объединенной компании. Об этом сообщили компании в совместном пресс-релизе.

Эти компании – лидеры масложирового рынка. «Юг Руси» в 2016 г. выпустил 27% всего подсолнечного масла в России (занимает 1-е место), «Солнечные продукты» – 2,3% (7-е место). Выручка компаний за 2015 г. сопоставима: у «Юга Руси» – 43,4 млрд руб. (по оценке Forbes), у «Солнечных продуктов» – 42,1 млрд. «Юг Руси» выпускает масло под марками «Золотая семечка», «Аведовъ», «Злато» и др. В составе «Солнечных продуктов» аграрные предприятия, элеваторы, маслоэкстракционные заводы и жировые комбинаты. Холдинг выпускает масло под брендом «Россиянка», майонез «Московский провансаль» и «Оливьез» и др.

Ранее, 13 июля, Федеральная антимонопольная служба опубликовала ходатайства, свидетельствующие о планах по слиянию «Солнечных продуктов» Владислава Бурова и «Юга Руси» ростовского бизнесмена Сергея Кислова.

Служба одобрила приобретение 62% акций YR Investments Group Кислова кипрской SolPro Investments. А дочерней структуре SolPro Investments, кипрской Indicativo Capital, была одобрена покупка оставшихся 38%. При этом структура Кислова YR Holding Limited получила право на приобретение 32,01% акций SolPro Investments. Контроль над объединенной компанией должны были получить «Солнечные продукты», говорил источник «Ведомостей», знакомый с условиями сделки.

Ходатайства для сделки, по данным ФАС, были поданы 19 июня 2016 г.

Компании вели переговоры о слиянии для повышения производственной и логистической эффективности, подтверждают их представители. Но рыночная конъюнктура изменилась, поэтому переговоры остановлены, говорят они.

Рыночная конъюнктура не изменилась за столь короткий срок, считает директор аналитического центра «Совэкон» Андрей Сизов. Вероятно, стороны не были готовы к вниманию СМИ, появившемуся после публикации решения ФАС. Это могло обострить противоречия в процессе переговоров, говорит Сизов.