Бумаги владельца «Пятерочек» и «Перекрестков» начнут торговаться на Московской бирже

До сих пор инвесторы могли купить расписки X5 на Лондонской бирже

Вопрос листинга в России X5 обсуждается как минимум три года Евгений Разумный / Ведомости

Крупнейший российский продовольственный ритейлер X5 Retail Group проведет листинг своих депозитарных расписок на Московской бирже, сообщил источник, знакомый с планами ритейлера.

Решение может быть принято в августе, после чего может состояться листинг, говорит источник «Ведомостей», знакомый с планами компании. О планах X5 выйти на Московскую биржу в ближайшее время знают также три участника финансового рынка.

Представитель Х5 сказал «Ведомостям», что возможность проведения листинга в России обсуждается, но корпоративных решений пока не принято. От дальнейших комментариев он отказался.

До сих пор глобальные депозитарные расписки (ГДР) на акции X5 торговались на Лондонской фондовой бирже, одна ГДР соответствует 0,25% обыкновенной акции. По данным компании, на 31 декабря 2016 г. в свободном обращении было 37,64% бумаг Х5. Основной акционер – структуры «Альфа групп» (47,86%).

24 июля торги расписками Х5 закрылись в Лондоне на отметке $37,12, капитализация компании – $10,1 млрд. Расписки ритейлера торгуются вблизи исторических максимумов после того, как компании за последние годы удалось восстановить темпы роста бизнеса и вернуть первое место по обороту на российском рынке.

Вопрос листинга в России X5 обсуждает как минимум три года. В конце 2014 г. бывший тогда главным исполнительным директором X5 Стефан Дюшарм заявлял, что компания изучает возможность листинга на Московской бирже, поручение продумать этот вопрос было дано финансовому директору X5.

Российский листинг даст возможность X5 Retail Group войти в индекс MSCI Russia, это увеличит базу инвесторов, говорит управляющий директор «ТКБ инвестмент партнерс» Владимир Цупров.

Цель – попасть в этот индекс, подтверждает сейчас источник, знакомый с планами ритейлера.

Бумаги конкурента X5 – краснодарского «Магнита» – торгуются как в Москве, так и в Лондоне. Акции «Дикси» торгуются только в Москве, сеть «Лента» проводила в 2014 г. IPO сразу на обеих площадках.

Представитель Московской биржи от комментариев отказался.