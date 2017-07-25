Статья опубликована в № 4370 от 25.07.2017 под заголовком: Прямая связь с покупателем
Супермаркеты «Перекресток» хотят больше знать о покупателях
Сеть намерена ввести персонализированную рассылку рекламных сообщений
- Наталья Ищенко
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X5 хочет знать, когда покупатель заходит в «Перекресток»
Денис Абрамов / Ведомости
Сеть супермаркетов «Перекресток» (входят в X5 Retail Group) хочет адресно общаться с покупателями. Компания ищет подрядчика для создания бесплатной сети WiFi в 250 московских магазинах с возможностью отправки пользователям рекламных сообщений и push-уведомлений, следует из предложения для потенциальных партнеров. «Ведомости» ознакомились с этими документами.
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