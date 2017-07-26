Минсельхоз хочет продать часть зерна из госфонда на экспорт

Статья опубликована в № 4371 от 26.07.2017 под заголовком: Зерно госфонда – на продажу

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На элеваторах Сибири скопилось много зерна Andrey Rudakov / Bloomberg

Минсельхоз предлагает продавать часть зерна интервенционного фонда в том числе и на экспорт, а не только в ходе государственных товарных интервенций. Ведомство подготовило проект постановления правительства с такими предложениями, сказано на портале regulation.gov.ru. Это необходимо, чтобы снизить расходы федерального бюджета на обслуживание запасов зерна интервенционного фонда.