Агропром
Статья опубликована в № 4371 от 26.07.2017 под заголовком: Зерно госфонда – на продажу

Минсельхоз хочет продать часть зерна из госфонда на экспорт

Это сократит траты бюджета и освободит хранилища

Минсельхоз предлагает продавать часть зерна интервенционного фонда в том числе и на экспорт, а не только в ходе государственных товарных интервенций. Ведомство подготовило проект постановления правительства с такими предложениями, сказано на портале regulation.gov.ru. Это необходимо, чтобы снизить расходы федерального бюджета на обслуживание запасов зерна интервенционного фонда.

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