Куратором РЖД в Минэкономразвития может стать Станислав Воскресенский

Он также может сменить Николая Подгузова в совете директоров монополии

До этого Воскресенский курировал секретариат российской части межправительственной российско-китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству Е. Разумный / Ведомости

Курировать РЖД в Министерстве экономического развития вместо Николая Подгузова будет Станислав Воскресенский, он же войдет в новый состав совета директоров монополии, сообщили «Ведомостям» два источника, знакомых с материалами, направленными премьер-министру на утверждение. До этого Воскресенский курировал секретариат российской части межправительственной российско-китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству.

Новый состав совета директоров еще не утвержден, но «документы уже ушли на подпись», заявил на этой неделе вице-премьер, председатель совета директоров РЖД Аркадий Дворкович (цитата по «Интерфаксу»). Он также допускал, что один-два новых человека могут попасть в обновленный совет.

Представитель РЖД от комментариев о деятельности совета директоров отказался. Представитель Росимущества пока не смог предоставить комментарий, его коллега в Минэкономразвития на запрос не ответил.

Сейчас в совет директоров компании входят 12 человек: Аркадий Дворкович, руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, замглавы Минфина Андрей Иванов, президент РЖД Олег Белозеров, председатели советов директоров группы «Евросевернефть» и Русской холдинговой компании Григорий Березкин и Александр Рязанов, бывший председатель правления Deutsche Bahn Хартмут Медорн, в качестве независимых - председатель совета директоров группы «Каскол» Сергей Недорослев, бывший руководитель МТС Василий Сидоров, председатель набсовета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин.

Двое членов совета сменили свои должности: замминистра транспорта Алексей Цыденов стал врио губернатора Бурятии - его место в совете займет новый замглавы Минтранса Алан Лушников, замминистра экономического развития Николай Подгузов принял руководство «Почтой России».