Латвийский перевозчик airBaltic увеличит пассажиропоток из Петербурга

В первом полугодии 2017 г. airBaltic обслужила на петербургском направлении около 62 000 пассажиров - на 14% больше, чем в за тот же период 2016 г. Евгений Егоров / Ведомости

Петербургский аэропорт «Пулково» сегодня впервые принял самолет Bombardier CS300 авиакомпании airBaltic. Bombardier CS300 рассчитан на 145 мест. В авиапарке airBaltic сейчас шесть таких самолетов, полеты на них компания осуществляет с декабря 2016 г. Латвийский перевозчик получил эти самолеты первым в мире. До конца 2019 г. он увеличит парк Bombardier CS300 до 20 самолетов . В этом году перевозчик будет периодически использовать эти самолеты, а в следующем году они будут осуществлять половину рейсов на петербургском направлении.

Авиакомпания airBaltic на 80% принадлежит правительству Латвии. Из Риги она выполняет рейсы по 55 направлениям. В России авиакомпания выполняет по четыре рейса в день в Петербург и Москву и два в Казань. В 2018 г. компания планирует запустить еще два направления по России в связи с чемпионатом мира, сообщил вице-президент перевозчика Вольфганг Рейсс. О каких городах идет речь, он пока не раскрывает.

В первом полугодии 2017 г. airBaltic обслужила на петербургском направлении около 62 000 пассажиров - на 14% больше, чем в за тот же период 2016 г., за весь 2016 г. – 116 000 человек. Директор airBaltic в России и странах СНГ Андрей Ларченко ожидает, что по итогам этого года пассажиропоток между Петербургом и Ригой составит 130 000-140 000 человек (рост на 12-20%), в целом на всех российских направлениях он может вырасти на 25% до 400 000 человек. Рост связан с гибкой тарифной политикой, большим количеством удобных стыковочных рейсов из Риги, ростом интереса к Прибалтике, говорит Ларченко. По его словам, из Риги петербуржцы чаще всего направляются в Париж, Прагу, Стокгольм, Киев и Амстердам. В 2018 г. пассажиропоток и из Петербурга может вырасти на 30%, считает Ларченко. Этот рост будет связан с тем, что с лета 2018 г. два рейса в неделю из Петербурга будут осуществляться на новых Bombardier CS300 или Boeing 737 (115 кресел), тогда как сейчас основная часть полетов выполняется на Bombardier Q400 (76 кресел), объясняет Ларченко. Летом этого года 90% рейсов уже летают с загрузкой 100%, говорит он.

Продажи авиабилетов из Петербурга в Ригу росли в прошлом году: за летний период 2016 г. на сайте DaTravel.com было продано на 12% авиабилетов больше, чем за аналогичный период 2015 г., говорит представитель онлайн-гипермаркета путешествий DaTravel.com. Летом 2017 г. на этом направлении ощущается спад продаж на 1-2%, но на август авиабилеты по недорогим тарифам уже раскуплены. По данным DaTravel.com, авиаперелет туда-обратно на регулярных рейсах airBaltic обойдется в среднем в 22 000 руб., из Москвы или через Москву - примерно в 1,5 раза дешевле.

По данным momondo, спрос на поездки в Ригу из Санкт-Петербурга этим летом снизился на 5,2% относительно прошлого года, говорит Ирина Рябовол, представитель компании в России. По ее словам, рост интереса по этому направлению наблюдался перед долгими выходными в мае и в феврале – на 65 и 238% соответственно. Спрос со стороны жителей Латвии, по ее словам, этим летом вырос на 49% в сравнении с прошлым годом.

АirBaltic – единственный авиаперевозчик, который осуществляет прямые перелеты на маршруте Петербург - Рига. Рябовол напоминает про наличие бюджетного автобусного сообщения со столицей Латвии: «Перевозчики повсеместно предлагают билеты со скидками на данном маршруте, а цена в одну сторону начинается от 35 евро. Однако в дороге придется провести более 11 часов».

В прошлом году количество пассажиров Lux Express на маршруте Петербург - Рига увеличилось на 5%, по итогам первой половины этого года - на 3%, передал через пресс-службу Райт Реммель, генеральный директор ЗАО «Евролайнс» (российское представительство Lux Express Group). По его словам, учитывая прошлогодний высокий летний спрос на этом направлении, в июле был добавлен еще один сезонный рейс. По итогам этого года ожидается рост на уровне прошлогоднего, в 2018 г. на росте может сказаться проведение в России чемпионата мира по футболу, но в целом динамика может быть близкой к 2016-2017 гг., считает Реммель.

Аэропорт «Пулково» в первом полугодии 2017 г. увеличил пассажиропоток на 25,4% до 7,14 млн человек. На внутренних линиях пассажиров стало больше на 21,2%, на международных - на 34%.