Японский модный бренд Uniqlo продаст рубашки и пуховики через торговые автоматы

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Японская компания вынуждена менять стратегию в США из-за низких результатов Mark Lennihan / AP

Японский продавец одежды Uniqlo делает ставку в США на торговые автоматы: в ближайшие два месяца компания планирует установить 10 автоматов в аэропортах и крупных торговых центрах в окрестностях Нью-Йорка, Хьюстона, Окленда и других городов. Через вендинговые автоматы Uniqlo будет продавать терморубашки и легкие пуховики. Ограниченный ассортимент позволит предложить покупателям широкий выбор цветов и размеров. Вещи будут упакованы в коробки и металлические банки. Вернуть покупку можно будет в магазине или почтой.