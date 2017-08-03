Статья опубликована в № 4377 от 03.08.2017 под заголовком: Uniqlo взялась за автоматы
Японский модный бренд Uniqlo продаст рубашки и пуховики через торговые автоматы
Первые автоматы появятся в США
- Хадиджа Сафдар
- / The Wall Street Journal
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Японская компания вынуждена менять стратегию в США из-за низких результатов
Mark Lennihan / AP
Японский продавец одежды Uniqlo делает ставку в США на торговые автоматы: в ближайшие два месяца компания планирует установить 10 автоматов в аэропортах и крупных торговых центрах в окрестностях Нью-Йорка, Хьюстона, Окленда и других городов. Через вендинговые автоматы Uniqlo будет продавать терморубашки и легкие пуховики. Ограниченный ассортимент позволит предложить покупателям широкий выбор цветов и размеров. Вещи будут упакованы в коробки и металлические банки. Вернуть покупку можно будет в магазине или почтой.
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