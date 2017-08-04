«Велогород» в Петербурге может получить 68,6 млн рублей из бюджета

К середине июля клиенты «Велогорода» уменьшили количество поездок почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 16 000 Евгений Егоров / Ведомости

ООО «Велогород» может получить 68,6 млн руб. из городского бюджета. Компания выиграла конкурс на предоставление субсидии по развитию сети велопроката, сообщила представитель комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Петербурга. КРТИ провел конкурс в конце прошлой недели, «Велогород» был единственным участником .

Сеть «Велогород» (прежнее название – «Байкинг солюшнс») действует с 2014 г. В первый год 50 млн руб. в проект вложил Банк Москвы. В прошлом году субсидия «Велогороду» из городского бюджета составила 50,6 млн руб. (максимальный размер был 81,3 млн руб.), в 2015 г. – 21,2 млн (максимальный - 34,5 млн руб.). Субсидии не покрывают всех затрат «Велогорода», говорил «Ведомостям» учредитель и владелец компании Алексей Линьков.

«Нам еще не сообщили, что мы выиграли в конкурсе», - сказал Алексей Линьков. По его словам, после того как будет официально объявлен победитель, стороны подпишут договор: «Велогород» предоставит документы по фактическим затратам за отчетный период, а комитет проверит, какую часть из этого он сможет компенсировать. Только после этого КРТИ отправит заявку в комитет финансов. Точная сумма субсидии будет известна в конце года. До конца сезона «Велогород» потратит сумму, превышающую 68 млн руб., говорит Линьков.

В этом году сеть велопроката в городе сократилась. К середине июля клиенты «Велогорода» уменьшили количество поездок почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 16 000. Количество зарегистрированных участников упало почти в три раза - до 13 676 человек. Велосипеды можно было взять на 65 станциях (в прошлом году было 90). Сеть сжалась из-за полной замены устаревшего иностранного оборудования на отечественное, объясняет Линьков.

Администрация Петербурга не исключает появления нового оператора. Об этом в июле написал в Twitter вице-губернатор Игорь Албин. Город не может повлиять на действующего оператора в части качества предоставления услуг, но и поменять его тоже, потому что нет желающих, объясняет другой петербургский чиновник.

Владелец одного из частных городских велопрокатов не верит в то, что можно выиграть в конкурсе на получение субсидии. Представители других частных прокатов, опрошенные «Ведомостями», либо не слышали о такой возможности, либо о ней не думали. «Прокат - неосновной вид деятельности, и развивать его как отдельное направление пока в планах нет», - объясняет представитель «Велодрайва».

Частные прокаты работают в ручном режиме, выстроить развитую сеть прокатов с ручной выдачей круглосуточно будет стоить дороже, чем организовать автоматизированную систему, считает директор «Велогорода» Виталий Блаженов. «Велопрокат убыточен во всем мире, для нас это социальный проект», - говорит Линьков. Будет ли компания в следующем году развивать велопрокат в Петербурге, он не говорит.

В Москве оператора велопроката выбирают по контрактной системе. Переход на контрактную систему в Петербурге обсуждается, но в ближайшие планы не входит, говорит представитель КРТИ. Система субсидирования неэффективна, уверена советник вице-губернатора по развитию велосипедной инфраструктуры Дарья Табачникова. Компании рискуют, вкладывая свои деньги, а сама субсидия не гарантирована, объясняет она.

По данным «СПАРК-Интерфакса», в 2014 г. выручка «Велогорода» составила 403,7 млн руб., чистая прибыль – 70,3 млн, в 2015 г. выручка снизилась до 61,6 млн, а чистый убыток составил 34,4 млн руб. Час проката велосипеда сейчас стоит от 80 руб., сутки – 4505 руб.