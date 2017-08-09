AB InBev и Efes объединяют бизнесы на территории России и Украины
Это следствие глобальной сделки по слиянию AB InBev и SABMiller
- Екатерина Бурлакова
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Это слияние - следствие глобальной сделки по слиянию AB InBev с SABMiller, которая завершилась в октябре 2016 г.
Depositphotos / PhotoXPress
Крупнейший мировой производитель пива Anheuser-Busсh InBev (AB InBev) и Anadolu Efes (Efes), самая крупная пивоваренная компания Турции, заключили соглашение о намерениях по объединению своих бизнесов на территории России и Украины в равных долях, сообщила пресс-служба «Сан инбев». Это слияние - следствие глобальной сделки по слиянию AB InBev с SABMiller, которая завершилась в октябре 2016 г. В результате той сделки AB InBev получила 24% акций Anadolu Efes.
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