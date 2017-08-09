«Шоколадница» идет за границу
- Алина Дидковская
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Группа компаний «Шоколадница» объявила о выходе за пределы России и СНГ. Кофейня «Шоколадница» и ресторан азиатской кухни «Ваби Саби» откроются в столице Монголии – Улан-Баторе, отмечается в сообщении.
В ГК «Шоколадница» входят сети «Шоколадница», «Ваби Саби», «Кофе Хауз», кейтеринг «Арена фудс кейтеринг», также группа развивает в России по франшизе сети KFC, Pizza Hut и Max Brenner. Первое заведение за границей компания открыла в Казахстане в 2009 г. Сейчас заведения под вывесками «Шоколадница» и «Кофе Хауз» работают также в Таджикистане, Азербайджане; осенью «Шоколадница» откроется и в Киргизии.
Все заведения за пределами России группа отрывает по франшизе, уточнил руководитель департамента франчайзинга ГК «Шоколадница» Максим Трубников.
В Монголии партнера ГК «Шоколадница» выбирала в течение года, им стал Nomin Holding. Эта компания основана в 1992 г. и входит в восьмерку крупнейших компаний, работающих в розничной торговле в Монголии, указано на ее сайте. Холдинг занимается импортом товаров из стран Азии и Европы, управляет тремя универмагами, семью гипермаркетами, восемью супермаркетами и 10 оптовыми центрами в Монголии, а также развивает в этой стране сеть женской одежды Mano. Представитель Nomin Holding не ответил на запрос «Ведомостей».
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