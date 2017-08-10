«Шоколадница» откроет кофейню и ресторан «Ваби саби» в столице Монголии
- Алина Дидковская
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Группа компаний «Шоколадница» объявила о намерении открыть одноименную кофейню и ресторан азиатской кухни «Ваби саби» в столице Монголии Улан-Баторе. Это первый проект компании за пределами СНГ, подчеркнул руководитель департамента франчайзинга российской группы Максим Трубников. Развивать проект здесь, по его словам, она будет по франшизе: партнером ГК «Шоколадница» стала местная Nomin Holding. Она, по собственным данным, входит в восьмерку крупнейших компаний Монголии и специализируется на розничной торговле. Холдинг занимается импортом товаров из стран Азии и Европы, управляет тремя универмагами, семью гипермаркетами, восемью супермаркетами и 10 оптовыми центрами в Монголии, в том числе развивает сеть женской одежды Mango. Представитель Nomin Holding не ответил на запрос «Ведомостей».
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