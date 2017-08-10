Торговля и услуги
Статья опубликована в № 4382 от 10.08.2017 под заголовком: «Шоколадница» с привкусом монгольского Mango

«Шоколадница» откроет кофейню и ресторан «Ваби саби» в столице Монголии

Это первый проект компании за пределами СНГ

Группа компаний «Шоколадница» объявила о намерении открыть одноименную кофейню и ресторан азиатской кухни «Ваби саби» в столице Монголии Улан-Баторе. Это первый проект компании за пределами СНГ, подчеркнул руководитель департамента франчайзинга российской группы Максим Трубников. Развивать проект здесь, по его словам, она будет по франшизе: партнером ГК «Шоколадница» стала местная Nomin Holding. Она, по собственным данным, входит в восьмерку крупнейших компаний Монголии и специализируется на розничной торговле. Холдинг занимается импортом товаров из стран Азии и Европы, управляет тремя универмагами, семью гипермаркетами, восемью супермаркетами и 10 оптовыми центрами в Монголии, в том числе развивает сеть женской одежды Mango. Представитель Nomin Holding не ответил на запрос «Ведомостей».

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике