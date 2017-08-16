Торговля и услуги

В Петербурге стало больше туристов из Китая

Объем нелегальных услуг для них за год может превысить 4 млрд рублей

В 2016 г. объем рынка нелегальных услуг для китайских туристов в Петербурге составил 2 млрд руб., в 2017 г. этот показатель может удвоиться, сообщил председатель комитета по развитию туризма Петербурга Андрей Мушкарев. По его словам, больше всего проблем создают нелегально работающие гиды.

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