Агропром
Статья опубликована в № 4389 от 21.08.2017 под заголовком: Интервенция – не частное дело

ОЗК перестанет регулировать цены на зерно

Компанию готовят к приватизации, а зерновые интервенции – не частное дело

Функции Объединенной зерновой компании (ОЗК) по проведению государственных зерновых интервенций могут быть осенью переданы во ФГУП при Минсельхозе, сообщил «Интерфакс». Представитель ОЗК это подтвердил «Ведомостям». Такой вариант рассматривается, говорит человек, близкий к Минсельхозу. Представитель министерства на вопросы не ответил.

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