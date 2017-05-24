Шувалов поручил проработать вопрос приватизации ОЗК в пользу «Суммы» – «Коммерсантъ»

Вопрос о приватизации контрольного пакета акций Объединенной зерновой компании (ОЗК) обсуждался на совещании у первого вице-премьера Игоря Шувалова 18 мая, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на копию протокола совещания.

Из документа следует, что до 20 июня Минэкономики, Минсельхоз и Минфин с участием РФПИ и группы «Сумма», которой принадлежит 50% минус 1 акция, должны определить цену госпакета и премии за контроль. Кроме того, ведомствам поручено изучить возможность продажи актива консорциуму «Суммы» и РФПИ. В протоколе указывается, что доля фонда в сделке может составить 10%. Представитель Шувалова подтвердил подлинность поручения.

В «Сумме» заявили, что заинтересованы в приватизации ОЗК. Экс-гендиректор ОЗК Марат Шайдаев оценивал объем финансирования долгосрочной программы развития компании до 2020 г. в 30 млрд руб. Исходя из отчетности, бизнес компании можно оценить в 22-28 млрд руб., считает директор «Совэкона» Андрей Сизов.