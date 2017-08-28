СМИ узнали о назначении Шредера главой совета директоров «Роснефти»

В совет Шредера пригласили главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин и иностранные акционеры компании Алексей Никольский / РИА Новости

Экс-канцлер Германии, глава комитета акционеров Nord Stream AG Герхард Шредер может стать председателем совета директоров «Роснефти», сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с проектом директивы правительства. В документе такое решение объясняется тем, что Шредер является авторитетным политиком мирового масштаба, последовательно выступающим за стратегическое сотрудничество Германии и Европы с Россией в энергетической сфере.

Экс-канцлер имеет исключительные компетенции и опыт независимого директора в крупнейших российских и международных нефтегазовых компаниях, в том числе в качестве председателя совета директоров, цитирует «Интерфакс» пояснительную записку к документу. Сейчас пост председателя совет директоров «Роснефти» занимает помощник президента Владимира Путина Андрей Белоусов.

«Роснефть» также может выплатить акционерам 40,6 млрд руб. дивидендов, или 50% чистой прибыли по МСФО, сообщает «Интерфакс».

Совет директоров «Роснефти» 27 июля решил провести внеочередное собрание акционеров. Акционерам было предложено одобрить промежуточные дивиденды за первое полугодие 2017 г., а также увеличение совета директоров с 9 до 11 человек. В середине августа стало известно, что на два новых места будут претендовать бывший канцлер Германии Герхард Шредер в качестве независимого директора и министр энергетики России Александр Новак — от государства. Собрание акционеров пройдет 29 сентября.

Позже Шредер говорил в интервью газете Blick, что войти в совет директоров «Роснефти» - его личное решение. Он отмечал, что давно стремился содействовать улучшению экономических и политических связей России и Германии и не откажется от участия в выборах в совет, несмотря на то что его уже начали за это критиковать.

В совет Шредера пригласили главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин и иностранные акционеры компании, с какой целью - он судить не может. Германские политики, в том числе канцлер Германии Ангела Меркель, высказывали предположения, что «Роснефть» попытается использовать влияние бывшего канцлера «как отмычку» для международных проектов, которым грозят санкции, напоминает Blick. С президентом Владимиром Путиным экс-канцлер в связи с этим выдвижением напрямую не связывался, он знает, что Путин и Сечин близки. По его словам, с российским президентом он видится время от времени.

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