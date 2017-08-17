Шредер не знает, зачем он понадобился «Роснефти»

Шредер не откажется от работы в совете «Роснефти», даже несмотря на критику Dmitry Lovetsky / AP

Войти в совет директоров «Роснефти» было личным решением экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера. Он заявил это в интервью газете Blick и напомнил, что давно стремился содействовать улучшению экономических и политических связей России и Германии. От участия в выборах в совет он не откажется, несмотря на то что его уже начали критиковать за это выдвижение.

Критику он считает несправедливой, но, по его оценке, эту волну инспирировали сторонники предвыборной кампании канцлера и лидера Христианско-демократического союза Ангелы Меркель. Шредер не думает, что его участие в совете директоров «Роснефти», которая находится под санкциями ЕС, навредит его партии - Социал-демократической партии Германии (СДПГ) - в ходе предстоящих выборов в бундестаг. Выдвижение в совет «Роснефти» Шредер прокомментировал впервые.

В совет его пригласили главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин и иностранные акционеры компании, с какой целью - он судить не может. Германские политики высказывали предположения, что «Роснефть» попытается использовать влияние бывшего канцлера «как отмычку» для международных проектов, которым грозят санкции, напоминает Blick. С президентом Владимиром Путиным экс-канцлер в связи с этим выдвижением напрямую не связывался, он знает, что Путин и Сечин близки. По его словам, с российским президентом он видится время от времени.

Шредер полагает, что будет участвовать в четырех заседаниях совета директоров в год. По его словам, неисполнительный директор компании получает $500 000 в год. За вычетом 30%-ного налога остается около $350 000 в год, с них будет взиматься еще и налог в Германии. На годовом собрании акционеров «Роснефти» в мае 2017 г. акционерам предложили утвердить вознаграждения директорам на уровне 2015 г. Из материалов компании следовало, что выплата Андрею Акимову должна была составить $545 000 (в прошлом году – $560 000), Дональду Хамфризу – $565 000 ($550 000), Маттиасу Варнигу и Олегу Вьюгину, как и годом ранее, по $580 000. Хамфриз, Варниг и Вьюгин являются независимыми директорами «Роснефти».

По мнению Шредера, он не навредит СДПГ своим участием в совете «Роснефти». Он убежден, что в Германии многие сильно заинтересованы в установлении разумных отношений с Россией. Также он считает важным интеграцию России в мировую экономику, в том числе российских энергокомпаний. По его словам, и у «Роснефти» есть значительный интерес к проектам в Германии, особенно на востоке страны. Долю «Роснефти» на рынке Германии он оценил в 12% и добавил, что у компании в стране «тысячи сотрудников». По его мнению, этим людям и их профсоюзам будет комфортнее, если в руководстве компании появится еще один гражданин Германии. Также он хочет внести свою лепту в улучшение отношений России и ЕС.

В мае 2017 г. «Роснефть» открыла в Берлине офис дочерней Rosneft Deutschland. Также у компании есть доли в трех НПЗ в Германии - это PCK, Miro, Bayernoil. Тогда Сечин говорил, что за семь лет «Роснефть» поставила в Германию 132 млн т нефти на сумму более 75 млрд евро, обеспечив около четверти импорта нефти страны, и что на упомянутых трех НПЗ компания обеспечивает 5000 рабочих мест.

Шредер готов поддержать на грядущих выборах кандидата на пост канцлера от СДПГ Мартина Шульца, если тот этого захочет. «Я социал-демократ и останусь им на всю жизнь», - заявил бывший канцлер. Ранее Шульц пообещал, что, если станет канцлером, после отставки не будет претендовать на должности в частных компаниях. По оценке Шредера, основная критика в его адрес исходит от газеты Bild, которая даже требовала, чтобы он сделал выбор между Путиным и партией. Он добавил, что понимал, что на эту критику, пусть и несправедливую, рано или поздно придется ответить.

По данным источников Deutsche Welle в СДПГ, в партии Шредера ощущают определенный дискомфорт из-за выдвижения этого политика в совет «Роснефти» и считают, что это усложнило предвыборную ситуацию для всей партии и для Мартина Шульца. Руководитель фракции СДПГ в бундестаге Хубертус Хайль уже заявлял, что выдвижение – это личное решение Шредера и никто не может ему диктовать, что делать. Однако на самом деле в партии «обескуражены и даже шокированы» новостью про Шредера, говорят источники радиостанции. По их словам, на закрытых встречах в СДПГ говорят об отсутствии у экс-канцлера «чувствительности» и не одобряют, что он ищет дополнительные источники дохода, несмотря на жалованье экс-канцлера.

Официальный представитель правительства и канцлера Германии Штеффен Зайберт отказался комментировать выдвижение Шредера в совет директоров «Роснефти». Обозреватели считают, что действия Шредера пойдут на пользу Меркель, основному конкуренту Шульца. Критиковали Шредера и представители других партий. «Он окончательно унизился до проплаченного лакея путинской политики», – говорил Funke Mediengruppe депутат Европарламента из фракции зеленых Райнхард Бютикофер (цитаты по Deutsche Welle). Он назвал поведение Шредера бесстыдным и призвал СДПГ дистанцироваться от своего бывшего лидера. Директор «Общества защиты притесняемых народов» Ульрих Делиус заявил, что «Роснефть» причастна к нарушениям прав человека и «своей деятельностью в Арктике и в Сибири вбивает гвоздь в крышку гроба коренных народов России». Он предположил, что компания может попытаться использовать связи экс-канцлера, чтобы уйти из-под санкций Евросоюза.

Deutsche Welle напоминала, что критиковали и быстрый переход Шредера после отставки с поста канцлера на работу в Nord Stream AG, оператора газопровода «Северный поток». СМИ тогда писали, что он, будучи еще канцлером, активно поддерживал идею строительства российского газопровода по дну Балтийского моря, а о президенте Владимире Путине отзывался как о «демократе чистой воды».