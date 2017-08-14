«Роснефть» уменьшила премии правлению в 3 раза
За II квартал членам правления заплатили 319,7 млн рублей премий, их зарплата выросла на 11%
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Сколько топ-менеджеров получили премии и включен ли в их число главный исполнительный директор компании Игорь Сечин, представитель «Роснефти» не сказал
Евгений Разумный / Ведомости
За первое полугодие члены правления «Роснефти» получили 2,8 млрд руб. в виде вознаграждений, премий и компенсаций, следует из отчета компании по РСБУ. Вознаграждение за участие в правлении составило 54,6 млн руб. (снизилось на 10% к уровню прошлого года), а заработная плата – 321,4 млн руб. (рост на 2%). При этом правление получило 1,8 млрд руб. премий за полугодие, из них 1,45 млрд руб. в I квартале, говорится в отчете.
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