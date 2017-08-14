«Роснефть» уменьшила премии правлению в 3 раза

Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}













Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}













Сколько топ-менеджеров получили премии и включен ли в их число главный исполнительный директор компании Игорь Сечин, представитель «Роснефти» не сказал Евгений Разумный / Ведомости

За первое полугодие члены правления «Роснефти» получили 2,8 млрд руб. в виде вознаграждений, премий и компенсаций, следует из отчета компании по РСБУ. Вознаграждение за участие в правлении составило 54,6 млн руб. (снизилось на 10% к уровню прошлого года), а заработная плата – 321,4 млн руб. (рост на 2%). При этом правление получило 1,8 млрд руб. премий за полугодие, из них 1,45 млрд руб. в I квартале, говорится в отчете.