«Роснефть» открыла представительство в Германии

Нефтяная компания «Роснефть» 10 мая открыла подконтрольную организацию Rosneft Deutschland GmbH в Берлине. Компания имеет в Rosneft Deutschland GmbH косвенный контроль и право распоряжаться более чем 50% голосов в высшем органе управления. «Роснефть» контролирует германскую структуру через ООО «РН – иностранные проекты» (Москва) и Rosneft Holdings LTD S.A. (Люксембург). В компании пояснили, что новая организация является представительством «Роснефти» в Германии.

В декабре «Роснефть» и Total закрыли сделку купли-продажи 66,67%-ной доли в AET-Raffineriebeteiligungsgesellschaft mbH, которая представляет собой 16,67%-ную эффективную долю в нефтеперерабатывающем заводе в немецком городе Шведте. Данная сделка является элементом стратегии «Роснефти», направленной на расширение своего присутствия на ключевом рынке Европы, пояснила компания.