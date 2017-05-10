ТЭК

Суд не принял иск «Роснефти» к АФК «Система»

Госкомпания пытается взыскать с бывшего владельца «Башнефти» 106,6 млрд рублей
Суд вернул иск «Роснефти» к АФК «Система»
Суд вернул иск «Роснефти» к АФК «Система»
С. Портер / Ведомости

В среду, 10 мая, Арбитражный суд Москвы вернул исковое заявление «Роснефти» и «Башнефти» к АФК «Система» и ЗАО «Система-инвест» на сумму 106,6 млрд руб., следует из данных картотеки суда.

«Система» считает определение суда о возврате иска законным, говорит представитель АФК. По мнению компании, определение суда полностью соответствует позиции корпорации о необоснованности требований истцов и их противоречии нормам материального и процессуального права, отметил представитель.

АФК «Система» не согласна с требованиями «Роснефти» заплатить ей 106,6 млрд руб. Называет все сделки законными, а требования истцов необоснованными
«Система» отвергает обвинения «Роснефти»

Возврат иска связан с вопросом подсудности, рассказал представитель «Роснефти» Михаил Леонтьев. «Мы подали два иска - в Москве и в Уфе, чтобы избежать процессуальных коллизий. Нам не принципиально, в каком суде будет рассматриваться иск - хотели дать возможность судам самим определить подсудность», - пояснил он.

Комментируя слова Леонтьева, официальный представитель АФК «Система» сообщил: «АФК «Система» не получала никаких документов, связанных с иском «Роснефти» и «Башнефти», поданными в Арбитражный суд Республики Башкортостан».

Акции АФК «Система» после новости о возврате иска ускорили рост до почти 13%. На 17.00 мск компания стоила 155,7 млрд руб.

Во вторник, 2 мая, «Роснефть» и «Башнефть» подали к АФК «Система» и ее «дочке» иск на 106,6 млрд руб. Основные претензии нефтяных компаний были связаны с реорганизацией структуры собственности «Башнефти», которую «Система» провела в 2013–2014 гг., говорили человек, знающий содержание иска, и источник «Интерфакса», близкий к «Башнефти». Последний также утверждал, что из-за действий «Системы» истцы лишились косвенного владения в Башкирской энергосбытовой компании, «Уфаоргсинтезе», потеряли право на долг «Системы» перед «Башнефтью». Эти претензии «недалеки от истины», признавал Леонтьев.

Котировки АФК «Система» лихорадит

Новость об иске обвалила акции АФК «Система» в среду: к концу дня компания подешевела на 37% до 135,7 млрд руб.

«Система» получила иск от «Роснефти» и «Башнефти» в пятницу, компания «не согласна с иском и считает требования истцов незаконными и необоснованными». Все корпоративные действия, которые указаны в иске, осуществлялись в соответствии с законом и лучшими практиками корпоративного управления в целях развития бизнеса и роста стоимости «Башнефти», отмечали в АФК.

Исковое требование направлено на защиту прав акционеров, в том числе и Республики Башкортостан
«Роснефть» оценила убыток от реорганизации «Башнефти» в 2014 году в 106,6 млрд рублей
Республика Башкортостан поддержала ее. Акции АФК «Система» рухнули на 37%

С 2009 г. «Система» получила прямой и косвенный контроль над «Башнефтью» и несколькими уфимскими предприятиями («Уфаоргсинтез», «Уфанефтехим», Уфимский НПЗ и др.), а затем консолидировала их на базе «Башнефти». В апреле 2010 г. «Башнефть» за $202 млн купила у Endeavour Energy Ltd. 25% «Система-инвеста», который владел 25% самой «Башнефти» и по 18,5–28% голосов в компаниях башкирского ТЭКа (четыре НПЗ и «Башкирнефтепродукт»). В 2012 г. все уфимские компании, кроме «Уфаоргсинтеза», были переведены на единую акцию, а в 2014 г. «Система» раскольцевала структуру владения «Башнефтью».

В 2013 г. «Система» напрямую владела 50,1% «Башнефти», еще 30,2% обыкновенных акций принадлежало «Система-инвесту», в котором АФК имела 50,6%, а остальное – «Башнефти». «Башнефть» выделила ЗАО «Башнефть-инвест», которому «Система-инвест» передала 20,2% «Башнефти» и долг 36 млрд руб., затем «Башнефть-инвест» был присоединен к «Башнефти» в форме реорганизации, а акции были погашены. В итоге в мае 2014 г. структура владения была следующей: АФК получила в «Башнефти» 63,16% и 100% в «Система-инвесте», его доля в «Башнефти» сократилась до 10,78%. Под контролем «Системы» оказалось 84,4% «Башнефти».

Власти Башкирии поддержали иск «Роснефти» к АФК «Система»

В ходе реорганизаций активы «Башнефти» и были обесценены, утверждает человек, знающий содержание иска. С момента приобретения башкирского ТЭКа «Система» преобразовала разобщенную структуру предприятий с непрозрачной дивидендной и операционной политикой в вертикально интегрированную нефтяную компанию с прозрачной структурой владения, управления и распределения прибыли, подчеркивает представитель АФК.

«Башнефть» до покупки «Роснефтью»

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10 октября премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о продаже 50,08% уставного капитала «Башнефти» (60,16% голосующих акций) «Роснефти». Цена сделки – 329,7 млрд руб., срок оплаты – до 14 октября 2016 г.
Максим Стулов / Ведомости
10 октября премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о продаже 50,08% уставного капитала «Башнефти» (60,16% голосующих акций) «Роснефти». Цена сделки – 329,7 млрд руб., срок оплаты – до 14 октября 2016 г.
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До сделки с «Роснефтью» основными акционерами «Башнефти» являются Российская Федерация в лице Росимущества (50% плюс 1 акция) и Башкирия (25% плюс 1 акция)
Максим Стулов / Ведомости
До сделки с «Роснефтью» основными акционерами «Башнефти» являются Российская Федерация в лице Росимущества (50% плюс 1 акция) и Башкирия (25% плюс 1 акция)
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Добыча нефти компании в 2015 г. – 19,9 млн т, производство нефтепродуктов – 17,7 млн т
Максим Стулов / Ведомости
Добыча нефти компании в 2015 г. – 19,9 млн т, производство нефтепродуктов – 17,7 млн т
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Доказанные запасы нефти (на 31 декабря 2015 г., по стандартам PRMS) – 324,5 млн т. Ресурсная база компании расположена в трех основных нефтедобывающих регионах: Волго-Уральская провинция, Тимано-Печора, Западная Сибирь
Максим Стулов / Ведомости
Доказанные запасы нефти (на 31 декабря 2015 г., по стандартам PRMS) – 324,5 млн т. Ресурсная база компании расположена в трех основных нефтедобывающих регионах: Волго-Уральская провинция, Тимано-Печора, Западная Сибирь
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В промышленной эксплуатации «Башнефти» — более 180 месторождений
Максим Стулов / Ведомости
В промышленной эксплуатации «Башнефти» — более 180 месторождений
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Доля «Башнефти» в российской добыче нефти – около 4%, в переработке – менее 7%
Максим Стулов / Ведомости
Доля «Башнефти» в российской добыче нефти – около 4%, в переработке – менее 7%
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Единый комплекс НПЗ «Башнефти» состоит из трех заводов – «Уфанефтехима», УНПЗ (на фото) и «Новойла»
Максим Стулов / Ведомости
Единый комплекс НПЗ «Башнефти» состоит из трех заводов – «Уфанефтехима», УНПЗ (на фото) и «Новойла»
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Мощность по первичной переработке нефти - 23,2 млн т. Все предприятия расположены близко друг к другу и функционируют как единый технологический комплекс (на фото рабочий «Уфанефтехима»)
Максим Стулов / Ведомости
Мощность по первичной переработке нефти - 23,2 млн т. Все предприятия расположены близко друг к другу и функционируют как единый технологический комплекс (на фото рабочий «Уфанефтехима»)
8/15
В 2015 г. уфимский нефтеперерабатывающий комплекс «Башнефти» переработал 19,1 млн т нефти (на 11,7 % меньше, чем в 2014 г.). При этом выработка автобензинов и дизельного топлива осталась на уровне 2014 г. Среднесуточный объем переработки - 52 400 т/сутки
Максим Стулов / Ведомости
В 2015 г. уфимский нефтеперерабатывающий комплекс «Башнефти» переработал 19,1 млн т нефти (на 11,7 % меньше, чем в 2014 г.). При этом выработка автобензинов и дизельного топлива осталась на уровне 2014 г. Среднесуточный объем переработки - 52 400 т/сутки
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Розничная сеть компании насчитывает 566 собственных и 178 партнерских АЗС, расположенных в 12 регионах (данные на конец 2015 г.)
М. Стулов / Ведомости
Розничная сеть компании насчитывает 566 собственных и 178 партнерских АЗС, расположенных в 12 регионах (данные на конец 2015 г.)
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Выручка «Башнефти» по МСФО в 2015 г. составила 611,3 млрд руб., чистая прибыль – 59,6 млрд руб. Капитализация (на 12 октября) – 509,2 млрд руб.
Максим Стулов / Ведомости
Выручка «Башнефти» по МСФО в 2015 г. составила 611,3 млрд руб., чистая прибыль – 59,6 млрд руб. Капитализация (на 12 октября) – 509,2 млрд руб.
11/15
«Башнефть» раз в год исправно платит дивиденды. В 2015 г. она отдала акционерам половину чистой прибыли по МСФО – 29,1 млрд руб., как того требовало правительство от госкомпаний
Максим Стулов / Ведомости
«Башнефть» раз в год исправно платит дивиденды. В 2015 г. она отдала акционерам половину чистой прибыли по МСФО – 29,1 млрд руб., как того требовало правительство от госкомпаний
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В компании работает примерно 36 000 человек (данные на конец 2015 г.)
Максим Стулов / Ведомости
В компании работает примерно 36 000 человек (данные на конец 2015 г.)
13/15
В 2015 г. «Башнефть» направила около 1,9 млрд руб. на поддержку социального развития регионов, в которых работает компания
Максим Стулов / Ведомости
В 2015 г. «Башнефть» направила около 1,9 млрд руб. на поддержку социального развития регионов, в которых работает компания
14/15
Синергию от слияния «Башнефти» и «Роснефти» банк Intesa оценил в 150–180 млрд руб.
Максим Стулов / Ведомости
Синергию от слияния «Башнефти» и «Роснефти» банк Intesa оценил в 150–180 млрд руб.
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