Суд не принял иск «Роснефти» к АФК «Система»

В среду, 10 мая, Арбитражный суд Москвы вернул исковое заявление «Роснефти» и «Башнефти» к АФК «Система» и ЗАО «Система-инвест» на сумму 106,6 млрд руб., следует из данных картотеки суда.

«Система» считает определение суда о возврате иска законным, говорит представитель АФК. По мнению компании, определение суда полностью соответствует позиции корпорации о необоснованности требований истцов и их противоречии нормам материального и процессуального права, отметил представитель.

Возврат иска связан с вопросом подсудности, рассказал представитель «Роснефти» Михаил Леонтьев. «Мы подали два иска - в Москве и в Уфе, чтобы избежать процессуальных коллизий. Нам не принципиально, в каком суде будет рассматриваться иск - хотели дать возможность судам самим определить подсудность», - пояснил он.

Комментируя слова Леонтьева, официальный представитель АФК «Система» сообщил: «АФК «Система» не получала никаких документов, связанных с иском «Роснефти» и «Башнефти», поданными в Арбитражный суд Республики Башкортостан».

Акции АФК «Система» после новости о возврате иска ускорили рост до почти 13%. На 17.00 мск компания стоила 155,7 млрд руб.

Во вторник, 2 мая, «Роснефть» и «Башнефть» подали к АФК «Система» и ее «дочке» иск на 106,6 млрд руб. Основные претензии нефтяных компаний были связаны с реорганизацией структуры собственности «Башнефти», которую «Система» провела в 2013–2014 гг., говорили человек, знающий содержание иска, и источник «Интерфакса», близкий к «Башнефти». Последний также утверждал, что из-за действий «Системы» истцы лишились косвенного владения в Башкирской энергосбытовой компании, «Уфаоргсинтезе», потеряли право на долг «Системы» перед «Башнефтью». Эти претензии «недалеки от истины», признавал Леонтьев.

Новость об иске обвалила акции АФК «Система» в среду: к концу дня компания подешевела на 37% до 135,7 млрд руб.

«Система» получила иск от «Роснефти» и «Башнефти» в пятницу, компания «не согласна с иском и считает требования истцов незаконными и необоснованными». Все корпоративные действия, которые указаны в иске, осуществлялись в соответствии с законом и лучшими практиками корпоративного управления в целях развития бизнеса и роста стоимости «Башнефти», отмечали в АФК.

С 2009 г. «Система» получила прямой и косвенный контроль над «Башнефтью» и несколькими уфимскими предприятиями («Уфаоргсинтез», «Уфанефтехим», Уфимский НПЗ и др.), а затем консолидировала их на базе «Башнефти». В апреле 2010 г. «Башнефть» за $202 млн купила у Endeavour Energy Ltd. 25% «Система-инвеста», который владел 25% самой «Башнефти» и по 18,5–28% голосов в компаниях башкирского ТЭКа (четыре НПЗ и «Башкирнефтепродукт»). В 2012 г. все уфимские компании, кроме «Уфаоргсинтеза», были переведены на единую акцию, а в 2014 г. «Система» раскольцевала структуру владения «Башнефтью».

В 2013 г. «Система» напрямую владела 50,1% «Башнефти», еще 30,2% обыкновенных акций принадлежало «Система-инвесту», в котором АФК имела 50,6%, а остальное – «Башнефти». «Башнефть» выделила ЗАО «Башнефть-инвест», которому «Система-инвест» передала 20,2% «Башнефти» и долг 36 млрд руб., затем «Башнефть-инвест» был присоединен к «Башнефти» в форме реорганизации, а акции были погашены. В итоге в мае 2014 г. структура владения была следующей: АФК получила в «Башнефти» 63,16% и 100% в «Система-инвесте», его доля в «Башнефти» сократилась до 10,78%. Под контролем «Системы» оказалось 84,4% «Башнефти».

В ходе реорганизаций активы «Башнефти» и были обесценены, утверждает человек, знающий содержание иска. С момента приобретения башкирского ТЭКа «Система» преобразовала разобщенную структуру предприятий с непрозрачной дивидендной и операционной политикой в вертикально интегрированную нефтяную компанию с прозрачной структурой владения, управления и распределения прибыли, подчеркивает представитель АФК.

«Башнефть» до покупки «Роснефтью»