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«Роснефть» в I квартале получила 13 млрд рублей прибыли

EBITDA компании составила 333 млрд рублей, маржинальность снизилась до 22,8 п. п. в связи с укреплением рубля и повышением НДПИ
«Роснефть» в I квартале получила 13 млрд рублей прибыли
«Роснефть» в I квартале получила 13 млрд рублей прибыли
М. Стулов / Ведомости

По итогам I квартала «Роснефть» заработала 1,4 трлн руб. выручки, что на 34,5% выше, чем за аналогичный период прошлого года, получила 333 млрд руб. EBITDA (рост 22%) и 13 млрд руб. чистой прибыли (на 8,3% выше, чем год назад), следует из отчета компании.

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Рост выручки, обусловленный ростом цен на нефть, практически полностью нивелировался ростом затрат и расходов: они выросли на 37% до 1,3 трлн руб. В два раза для компании вырос НДПИ до 358 млрд руб. и акцизы до 77 млрд руб. На 4% до 153 млрд руб. выросли тарифы на пользование нефтепроводом и транспортировку нефти. На 25% выросла экспортная пошлина — до 166 млрд руб.

Квартал был достаточно сложный для нефтяников: рубль укрепился, заработал налоговый маневр, повысился НДПИ, все это привело к росту нагрузки, подтверждает аналитик «Атона» Александр Корнилов. Но несмотря на это компании удалось показать хорошие результаты. Если скорректировать EBITDA на эффект предоплаты, то она снизилась незначительно — на 9% к уровню IV квартала 2016 г., тогда налоговая нагрузка была ниже. Кроме того, «Роснефти» удалось показать стабильный денежный поток, говорит эксперт. Он вырос за квартал более чем в три раза до 89 млрд руб. (к аналогичному периоду прошлого года снизился на 22,6%).

«Внешняя среда остается непростой: продолжающаяся волатильность на глобальных товарных рынках, значительное укрепления курса рубля — все это отразилось на финансовых результатах "Роснефти"», — признает главный исполнительный директор Игорь Сечин (его слова приводит пресс-служба).

Общий долг компании с учетом предоплаты снизился на 5,4% до 5,1 трлн руб., следует из отчета. Без учета влияния предоплаты долговая нагрузка «Роснефти» по итогам квартала была 1,56 EBITDA, отметил Сечин.

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На 23,2% у «Роснефти» снизилось количество денежных средств на счетах — до 607 млрд руб., при этом больше всего пострадали деньги на депозитах. Их стало меньше в три раза и осталось 152 млрд руб.

После завершения I квартала денег должно было стать еще на 40 млрд руб. меньше: в середине апреля ННК продала «Роснефти» 100% АО «НК «Конданефть» с запасами 157 млн т нефти примерно за 40 млрд руб., контрагентов консультировал ВТБ. О сделке сообщили «Роснефть» и ВТБ.

Группа месторождений нефти, которые входят в «Конданефть», — Кондинское, Западно-Эргинское, Чапровское и Приобское — находится в 100 км от одного из ключевых активов «Роснефти», Приобского месторождения (входит в «Юганскнефтегаз», который принес «Роснефти» в 2016 г. 471,4 млн барр., или 32,4% добычи).

ННК получила ООО «Конданефть» в 2014 г. на торгах за 4,4 млрд руб., следует из данных единого федерального реестра сведений о банкротстве. Это ООО владело тогда 100% акций ОАО «НК «Конданефть». Номинальная стоимость актива была 4,6 млрд руб. «Конданефть» находилась в процедуре банкротства с 2010 г., следует из данных сайта kad.arbitr.ru.

Роснефть не ожидает существенного гудвила при завершении оценки справедливой стоимости актива, следует из отчетности.

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