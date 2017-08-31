Новым гендиректором «Россетей» станет Павел Ливинский

Правительство будет рекомендовать на должность гендиректора «Россетей» Павла Ливинского Денис Абрамов / Ведомости

Правительство будет рекомендовать на должность гендиректора «Россетей» руководителя департамента ЖКХ Москвы Павла Ливинского. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление премьер-министра России Дмитрия Медведева.

«Правительство решило рекомендовать вас на должность генерального директора "Россетей" Директиву я дам указание подписать», - заявил Медведев на встрече с Ливинским. «После того, как пройдет совет директоров компании, вы должны вступить в должность», - добавил премьер.

По его словам, «Россети» имеют большое значение с точки зрения развития всей экономики России.

Медведев во время встречи подчеркнул, что у Ливинского уже есть опыт работы в энергетической сфере. Премьер надеется, что новый руководитель компании успешно будет решать поставленные перед ним задачи. В свою очередь Ливинский поблагодарил Медведева за оказанное доверие.

О том, что нынешний гендиректор компании Олег Бударгин не включен в список кандидатов в совет директоров, стало известно еще 13 июня. Всего в совет директоров «Россетей» входит 15 человек, столько же было номинировано в новый состав. В список кандидатов вошли все действующие члены совета директоров, и только Бударгин заменен на гендиректора Российского энергетического агентства Минэнерго Анатолия Тихонова, следует из материалов к собранию акционеров.

Источники Reuters и «Интерфакса» сообщали в середине июня, что Бударгина в скором времени могут отправить в отставку. Причины не назывались. Оба информационных агентства называли возможным преемником первого зампредседателя Внешэкономбанка Михаила Полубояринова.

Ливинский родился 19 февраля 1980 г. В 2001 г. он с отличием окончил МГУ по специальности экономика. Ранее занимал руководящие должности в крупных энергетических компаниях. С 2006 по 2013 гг. был заместителем гендиректора по развитию и реализации услуг ОАО «Московская городская электросетевая компания», заместителем гендиректора по работе с клиентами и технологическими присоединениями данной компании, потом был назначен гендиректором ОАО «Объединенная энергетическая компания». 22 января 2013 г. назначен на должность руководителя департамента топливно-энергетического хозяйства Москвы.