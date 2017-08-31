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Новым гендиректором «Россетей» станет Павел Ливинский

Сейчас он руководит департаментом ЖКХ Москвы

Правительство будет рекомендовать на должность гендиректора «Россетей» руководителя департамента ЖКХ Москвы Павла Ливинского. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление премьер-министра России Дмитрия Медведева.

«Правительство решило рекомендовать вас на должность генерального директора "Россетей" Директиву я дам указание подписать», - заявил Медведев на встрече с Ливинским. «После того, как пройдет совет директоров компании, вы должны вступить в должность», - добавил премьер.

По его словам, «Россети» имеют большое значение с точки зрения развития всей экономики России.

Медведев во время встречи подчеркнул, что у Ливинского уже есть опыт работы в энергетической сфере. Премьер надеется, что новый руководитель компании успешно будет решать поставленные перед ним задачи. В свою очередь Ливинский поблагодарил Медведева за оказанное доверие.

О том, что нынешний гендиректор компании Олег Бударгин не включен в список кандидатов в совет директоров, стало известно еще 13 июня. Всего в совет директоров «Россетей» входит 15 человек, столько же было номинировано в новый состав. В список кандидатов вошли все действующие члены совета директоров, и только Бударгин заменен на гендиректора Российского энергетического агентства Минэнерго Анатолия Тихонова, следует из материалов к собранию акционеров.

Источники Reuters и «Интерфакса» сообщали в середине июня, что Бударгина в скором времени могут отправить в отставку. Причины не назывались. Оба информационных агентства называли возможным преемником первого зампредседателя Внешэкономбанка Михаила Полубояринова.

Ливинский родился 19 февраля 1980 г. В 2001 г. он с отличием окончил МГУ по специальности экономика. Ранее занимал руководящие должности в крупных энергетических компаниях. С 2006 по 2013 гг. был заместителем гендиректора по развитию и реализации услуг ОАО «Московская городская электросетевая компания», заместителем гендиректора по работе с клиентами и технологическими присоединениями данной компании, потом был назначен гендиректором ОАО «Объединенная энергетическая компания». 22 января 2013 г. назначен на должность руководителя департамента топливно-энергетического хозяйства Москвы.

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