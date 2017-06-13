Бударгин может уйти с поста гендиректора «Россетей» М. Стулов / Ведомости

Гендиректор «Россетей» Олег Бударгин не включен в список кандидатов в совет директоров компании, следует из материалов к собранию акционеров. Всего в совет директоров «Россетей» входит 15 человек, столько же номинировано в новый состав. В список кандидатов вошли все действующие члены совета директоров, и только Бударгин заменен на гендиректора Российского энергетического агентства Минэнерго Анатолия Тихонова.