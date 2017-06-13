Статья опубликована в № 4340 от 13.06.2017 под заголовком: «Россети» могут сменить гендиректора
Бударгин может уйти с поста гендиректора «Россетей»
Сменить Бударгина может Михаил Полубояринов, первый заместитель председателя ВЭБа
- Иван Песчинский
- / Ведомости
Бударгин может уйти с поста гендиректора «Россетей»
М. Стулов / Ведомости
Гендиректор «Россетей» Олег Бударгин не включен в список кандидатов в совет директоров компании, следует из материалов к собранию акционеров. Всего в совет директоров «Россетей» входит 15 человек, столько же номинировано в новый состав. В список кандидатов вошли все действующие члены совета директоров, и только Бударгин заменен на гендиректора Российского энергетического агентства Минэнерго Анатолия Тихонова.
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}