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Статья опубликована в № 4340 от 13.06.2017 под заголовком: «Россети» могут сменить гендиректора

Бударгин может уйти с поста гендиректора «Россетей»

Сменить Бударгина может Михаил Полубояринов, первый заместитель председателя ВЭБа

Гендиректор «Россетей» Олег Бударгин не включен в список кандидатов в совет директоров компании, следует из материалов к собранию акционеров. Всего в совет директоров «Россетей» входит 15 человек, столько же номинировано в новый состав. В список кандидатов вошли все действующие члены совета директоров, и только Бударгин заменен на гендиректора Российского энергетического агентства Минэнерго Анатолия Тихонова.

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