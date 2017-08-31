Совет директоров «Аэрофлота» возглавил его бывший топ-менеджер

В совет директоров «Аэрофлота» Полубояринов был впервые избран в конце июня на годовом общем собрании акционеров Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Зампред ВЭБа Михаил Полубояринов избран председателем совета директоров «Аэрофлота», сообщила пресс-служба перевозчика. Первое заседание обновленного совета прошло сегодня. Полубояринов до 2009 г. был финансовым директором, замгендиректора «Аэрофлота» – в то время национальным перевозчиком руководил Валерий Окулов (сейчас замминистра транспорта). Сменивший последнего на посту гендиректора Виталий Савельев привел с собою новую команду, в которой для Полубояринова места не нашлось.

В совет директоров «Аэрофлота» Полубояринов был впервые избран в конце июня на годовом общем собрании акционеров. В совет тогда не прошел Кирилл Андросов (был его председателем с 2011 г.). Собеседники, близкие к группе «Аэрофлота», называли Полубояринова одним из главных претендентов на пост председателя.

Избранию председателем могло помешать назначение Полубояринова гендиректором «Россетей», он был кандидатом и на этот пост, а совмещать их нельзя, уточнял один из собеседников. Как раз сегодня стало известно, что гендиректором «Россетей» по директиве правительства будет назначен руководитель департамента ЖКХ Москвы Павел Ливинский.

В случае избрания председателем Полубояринова есть опасения, что он, учитывая прошлое, не будет так охотно поддерживать инициативы менеджмента по развитию компании, как это делал Андросов, рассказывал ранее человек, близкий к группе «Аэрофлот».

«Приход бывшего топ-менеджера "Аэрофлота" на этот пост вряд ли изменит конфигурацию управления компанией. Но может придать управленческой динамики», - не согласен гендиректор Infomost Борис Рыбак. При этом не стоит переоценивать роль совета директоров в работе компании, добавляет эксперт.

«У меня сложилось впечатление, что у нового председателя совета директоров и менеджмента "Аэрофлота" (гендиректор перевозчика Виталий Савельев также входит в совет) сложились хорошие рабочие отношения и они готовы эффективно сотрудничать в интересах компании и акционеров», - говорит член совета директоров Алексей Германович.

На заседании сегодня Полубояринов уже в статусе председателя поддержал всех кандидатов в руководители комитетов совета директоров, которых предложил менеджмент, рассказал участник заседания. Хотя мог предложить собственных кандидатов и приводить аргументы другим членам совета в их пользу, добавил собеседник. Таким образом, новым руководителем комитета по стратегии стал гендиректор «Ренессанс брокер» Игорь Каменской, новым председателем комитета по кадрам - независимый директор Алексей Германович, председателем комитета по аудиту остался гендиректор ООО «Арида» Василий Сидоров.