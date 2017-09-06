«Трансаэро» могли обанкротить преднамеренно

«Трансаэро» была второй крупнейшей российской авиакомпанией М. Сергеев для Ведомостей

Сегодня в 12.00 в Санкт-Петербурге в конгресс-холле «Васильевский» началось первое собрание кредиторов авиакомпании «Трансаэро». Оно еще продолжается, арбитражный управляющий Михаил Котов сообщил кредиторам, что обнаружил признаки преднамеренного банкротства «Трансаэро». Об этом сообщил человек, близкий к одному из кредиторов. Сами признаки, а также весь отчет арбитражного управляющего Котов зачитывать не стал. Но добавил, что по части сделок нужно провести экспертизу, к тому же анализ был затруднен тем, что ему не была представлена часть документов, добавил собеседник «Ведомостей».

«Трансаэро» была второй крупнейшей российской авиакомпанией, в 2014 г. перевезла 13,4 млн человек, принадлежит супругам Александру и Ольге Плешаковой (последняя была также гендиректором). К сентябрю 2015 г. у авиакомпании не осталось средств на операционную деятельность, ее было поручено купить «Аэрофлоту» за один рубль. Но сделка не состоялась, так как супруги не сумели собрать необходимые для продажи 75% + 1 акция. В октябре правительство решило все-таки банкротить «Трансаэро». Купить ее и спасти хотел совладелец S7 Group Владислав Филев, но власти не дали ему шанса - 26 октября Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта «Трансаэро», 16 декабря 2015 г. в авиакомпании введена процедура наблюдения. В требования кредиторов «Трансаэро» включены требования на 250 млрд руб. Представитель «Трансаэро» говорил ранее, что имущества должника хватит на покрытие 2-3 коп. на каждый рубль долга.

На первом собрании кредиторы должны решить, в какую процедуру банкротства перейдет «Трансаэро»: внешнее управление или финансовое оздоровление (предполагается возобновление деятельности и погашение долгов) или конкурсное производство (распродажа активов и ликвидация).

Сегодня присутствуют кредиторы с 93,87% всех требований к «Трансаэро», всего примерно 70 человек, говорит собеседник «Ведомостей». 93,1% проголосовали за конкурсное производство, соответственно, 93% - против внешнего управления и финансового оздоровления. Вопрос о финансовом оздоровлении был формальностью, так как восстановить деятельность без сертификата эксплуатанта невозможно.

Свой отчет арбитражный управляющий обязан будет передать в правоохранительные органы, которые будут принимать решение о возбуждении уголовного дела. Супруги Плешаковы не поручались ни по одному кредиту "Трансаэро", но если будет признана их вина в преднамеренном банкротстве, они будут нести субсидиарную ответственность по долгам компании в рамках уголовного дела.

О том, что кредиторы подозревают у «Трансаэро» финансовые нарушения и владельцы должны отвечать по ее долгам, впервые публично заявил «МТС банк» (долг перед ним - 4.1 млрд руб.) суду Южного округа Флориды. Банк попросил у суда обязать Александра Плешакова и бывшего первого замгендиректора «Трансаэро» Александра Криничанского раскрыть информацию об их активах - 6 июля 2017 г. суд выдал соответствующий приказ. В России преследовать супругов Плешаковых кредиторы еще не пытались.

«Трансаэро» для получения кредитов фальсифицировала отчетность, заявил американскому суду «МТС банк». В иске говорится, что авиакомпания занизила убытки в 2012 и 2013 гг. на 15,3 млрд руб. в сумме. Их истинный размер компания раскрыла только в отчетности за 2014 г. А оба невозвращенных кредита «МТС банка» были выданы как раз в 2013 и 2014 гг. Также перевозчик конвертировал валюту в рубли по курсу на моменты сделок (по международным стандартам надо по курсу на конец отчетного периода), манипулируя курсами, занижал рублевые убытки, незаконно переоценил свой бренд, завысив тем самым активы с 650 млн до 61,3 млрд руб.