Статья опубликована в № 4384 от 14.08.2017 под заголовком: Суд защитил «Трансаэро»
«Трансаэро» сможет отсудить у Росавиации 620 млн рублей
Верховный суд принял сторону авиакомпании-банкрота, посчитав, что долги не повод не выплачивать субсидии
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
-
Дорогой подписчик!
Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком.
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
-
Дорогой подписчик!
Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком.
Повторное рассмотрение по иску на 26 млн руб. начнется 27 сентября
Евгений Разумный / Ведомости
Верховный суд 17 июля вынес определение по иску банкротящейся «Трансаэро» к Росавиации на 26 млн руб., а 10 августа – по аналогичному иску на 595 млн руб., говорится на сайте суда. Суд в обоих случаях отменил решения трех предыдущих инстанций, которые ранее отказали компании, и направил дела на новое рассмотрение в Арбитражный суд Москвы. По иску на 26 млн руб. повторное рассмотрение начнется 27 сентября.
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}