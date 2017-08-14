Транспорт
Статья опубликована в № 4384 от 14.08.2017 под заголовком: Суд защитил «Трансаэро»

«Трансаэро» сможет отсудить у Росавиации 620 млн рублей

Верховный суд принял сторону авиакомпании-банкрота, посчитав, что долги не повод не выплачивать субсидии

Верховный суд 17 июля вынес определение по иску банкротящейся «Трансаэро» к Росавиации на 26 млн руб., а 10 августа – по аналогичному иску на 595 млн руб., говорится на сайте суда. Суд в обоих случаях отменил решения трех предыдущих инстанций, которые ранее отказали компании, и направил дела на новое рассмотрение в Арбитражный суд Москвы. По иску на 26 млн руб. повторное рассмотрение начнется 27 сентября.

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