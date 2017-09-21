В России появится китайская система велопроката Ofo

Презентация «байкшеринга», в который уже инвестировали Alibaba и DST Global, состоится завтра

В России появится китайский система велопроката Ofo Qilai Shen / Bloomberg

22 сентября китайская система велопроката Ofo проведет презентацию о предстоящем старте работы сервиса в России, в мероприятии будет участвовать Департамент транспорта Москвы, рассказали «Ведомостям» три источника, близкие к участникам и организаторам мероприятия.

Ofo работает по принципу «байкшеринга» - велосипед не привязан к станции проката, его можно оставить в любом месте, пояснил один из собеседников «Ведомостей».

Ofo - китайская компания, один из ее инвесторов - Alibaba. Китайский торговый интернет-гигант наряду с Hony Capital и Citic Private Equity участвовал в июльском раунде инвестиций в Ofo на $700 млн. Также среди инвесторов Ofo - DST Global Юрия Мильнера. Основатель Ofo Дай Вэй в апреле заявлял CNBC, что стоимость компании - более $2 млрд. По словам другого источника, в мэрии, проект запускает китайская компания, а Департамент транспорта - один из участников презентации.

Еще один источник «Ведомостей», знакомый с планами Ofo, говорит, что китайской компании для развития интересны не только Москва и Петербург, но и другие города. Предполагается партнерство с московским городским прокатом «Велобайк», говорит он, но в каком именно формате, он затруднился уточнить.

К концу 2017 г. Ofo заявляла о планах расширить присутствие на 200 городов в 20 странах мира, передавало агентство Bloomberg в июле. По собственным данным Ofo, у нее более 8 млн велосипедов в 170 городах в семи странах по состоянию на середину августа 2017 г. В день у Ofo - более 25 млн поездок, у сервиса более 100 млн пользователей в мире.

Ofo в последнее время проводит активную экспансию за пределы Китая. Сервис работает в Таиланде, Сингапуре, США, Великобритании, Австрии.

Пресс-служба Департамента транспорта Москвы, «Велобайка» пока не ответила на запрос «Ведомостей». Пресс-служба Ofo отказалась от комментариев до пятницы.

В подготовке статьи участвовала Анастасия Иванова