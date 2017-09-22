Группа «Черкизово» поплатилась за налоговую беспечность

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«Черкизово» – один из крупнейших в России производителей мяса Черкизово

Руководство крупного агрохолдинга подозревается в использовании незаконных офшорных схем для выплаты дивидендов и занижении налоговой ставки, сообщило МВД России. Ущерб государству оценивается примерно в 300 млн руб. Название компании МВД не сообщило. Речь идет о группе «Черкизово», сообщил ТАСС со ссылкой на источник. Это подтвердил «Ведомостям» сотрудник правоохранительных органов.

«Черкизово» – один из крупнейших в России производителей мяса: в 2016 г. группа занимала 2-е место по производству птицы с долей рынка 10% и 3-е – по производству свинины с долей 5%, гласят данные отраслевых союзов. Компанию контролирует семья ее основателя Игоря Бабаева с долей выше 80% через кипрскую MB Capital Europe Ltd.

Полицейские установили, что «злоумышленники применяли незаконные офшорные схемы при выплате дивидендов кипрскому владельцу акций агрохолдинга, являющемуся технической транзитной компанией, с целью незаконного занижения налоговой ставки с 15 до 5%», сообщило МВД. Возбуждено уголовное дело по признакам неисполнения обязанностей налогового агента в особо крупном размере (ч. 2 ст. 199.1 УК РФ). В деле есть 39-летний подозреваемый, отпущенный под подписку о невыезде. Его имя МВД не называет. Генеральному директору группы «Черкизово» – сыну Бабаева Сергею Михайлову как раз 39 лет (родился 26 июля 1978 г.).

По мнению налоговой, «Черкизово» не имело права использовать соглашение об избежании двойного налогообложения между Россией и Кипром, согласно которому ставка налога при выплате дивидендов составляет 5%, поясняет человек, близкий к «Черкизово».

По соглашению иностранная компания платит 5% вместо 15%, уплачиваемых в России, говорит и партнер Taxology Алексей Артюх. Но получить льготу может лишь компания с фактическим правом на получение дохода. Причем эта норма действует более 20 лет. По факту большинство компаний такого права не имеют: деятельности они не ведут, активами, помимо акций российских компаний, не обладают. Но часто российские бизнесмены регистрируют такие компании только для того, чтобы воспользоваться пониженной ставкой, говорит Артюх. С 2015 г. подход к применению этих льгот несколько изменился: налоговые органы России стали внимательнее следить за их применением.

Тюрьма уже не грозит Часть 2 ст. 199.1 УК РФ предусматривает наказание от штрафа в 200 000 руб. до лишения свободы на срок до двух лет. Впрочем, если впервые совершивший такое преступление человек (или организация, не исполнившая обязанности налогового агента) возместит всю сумму не перечисленных в бюджет налогов, пеней и штрафов, то от уголовной ответственности он будет освобожден. Это значит, что уголовное дело должно быть автоматически закрыто, поясняет управляющий партнер «Щекин и партнеры» Денис Щекин.

В Налоговом кодексе и налоговой практике определены признаки компаний, не имеющих прав на льготы: это компании, выступающие, по сути, посредником по передаче средств другому лицу. После этого налоговики стали доначислять компаниям недоплаченные суммы налогов. Например, в 2016 г. Арбитражный суд признал законным взыскание с «Северстали» 1 млрд руб., напоминает Артюх.

Таких дел все больше, говорит руководитель налоговой практики ЕПАМ Сергей Калинин. Уже наработана практика сбора доказательства того, что компания не является фактическим получателем дохода. И если выясняется, что это пустышка без офиса, персонала, а весь ее доход – это дивиденды, проценты и роялти, полученные от российской операционной компании, то в применении пониженной ставки будет отказано и взыскивается недоимка, рассказывает он. Поэтому и сами компании уже не рискуют претендовать на льготы, когда невозможно подтвердить право на доход, а некоторые выводят своих акционеров из офшора, говорит он.

«Между фискальными органами и руководством компании возникли технические разногласия», – сообщило «Черкизово». Практика применения налоговых ставок изменилась, но компания узнала об этом несвоевременно, также на это не обратили внимания руководство и аудиторы компании. Но как только «Черкизово» узнало о новых требованиях, то сразу оплатило начисленные налоги и пени, сообщила компания. Представитель ее аудитора – Deloitte отказался от комментариев.

В дальнейшем контролирующий акционер «Черкизово» намерен перейти в российскую юрисдикцию, уверяет близкий к компании человек. Бизнес компании в России, а вопрос офшорного владения – историческое наследие.