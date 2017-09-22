Экологический проект «Норникеля» подорожал почти вдвое

До конца года компания решит, как будет утилизировать выбросы диоксида серы

Канадская SNC Lavalin Inc. предложила производить из улавливаемых газов элементарную серу AP

Проект «Норникеля» по утилизации выбросов диоксида серы в атмосферу подорожал почти вдвое, до $3,5 млрд. Об этом заявил президент компании Владимир Потанин.

Проект утилизации выбросов для «Норникеля» разрабатывает канадская SNC Lavalin Inc. Она предложила производить из улавливаемых газов элементарную серу. Соглашение с канадской компанией «Норникель» подписал в 2016 г. Тогда предварительно проект оценивался в $1,7 млрд. Позже компания сообщила, что примерная стоимость составляет примерно $2 млрд. Сейчас — $3,5 млрд, рассказал Потанин, эта оценка учитывает множество факторов, в том числе строительство установки производства элементарной серы не только на Надеждинском металлургическом заводе, но и на Медном заводе.

Поэтому параллельно «Норникель» прорабатывает альтернативный вариант утилизации выбросов — производство и последующая нейтрализацией серной кислоты. Побочным проектом производства является гипс. Такая технология используется на других металлургических предприятиях России. Но они благодаря более удобному, чем у «Норникеля», географическому положению продают получившуюся продукцию. Инвестиции в серно-кислотный проект для «Норникеля» еще не оценены, но, по словам Потанина, сумма будет ближе к $2 млрд и существенно ниже $3,5 млрд. Один из проектов компания выберет в конце года, сказал бизнесмен.

Серный проект — очень сложный, новаторский проект, подчеркнул Потанин. Он отметил, что менеджмент будет стремиться к тому, чтобы проект — какой бы ни был выбран — окупался. «Меня, как бизнесмена, удручает, что "Норникель" ежегодно выбрасывает в атмосферу диоксид серы», — заявил Потанин. Проект утилизации призван к 2023 г. снизить выбросы на 75%.

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