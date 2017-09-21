20 самых грязных городов России
В них живет более 4,1 млн человек
Степень загрязнения воздуха является очень высокой в 20 городах России, следует из проекта ежегодного экологического доклада Минприроды, размещенного на сайте министерства. В них проживает более 4,1 млн человек
1/20
Общий объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу увеличился по сравнению к 2015 г. до 31,6 млн т – это на 1,1% больше, чем в предыдущем году, говорится в проекте доклада. Показатели еще не окончательные и могут измениться, пояснили в пресс-службе Минприроды «Ведомостям». На фото Красноярск
2/20
Несмотря на снижение содержания в воздухе формальдегида и фенола реальных изменений уровня загрязнения воздуха в городах не происходит, говорится в проекте доклада. На фото тепловая электростанция в Благовещенске, который также вошел в топ-20 самых грязных мест
3/20
В 44 городах с высоким уровнем загрязнения воздуха проживают 16,4 млн человек (15% городского населения). На фото Биробиджан
4/20
Самые загрязненные сульфатами атмосферные осадки были зарегистрированы, как и в предыдущие годы, в Норильске. В 2016 г. они составили 89,5 мг/л (62% от суммарного состава ионов осадков)
5/20
Наибольший уровень загрязнения отмечается в Бурятии (на фото город Селенгинск), Хабаровском крае и Таймырском автономном округе. В этих регионах более 75% городского населения «находится под воздействием высокого и очень высокого загрязнения воздуха»
6/20
Степень загрязнения воздуха измеряется индексом ИЗА (комплексный индекс загрязнения атмосферы, учитывающий среднегодовые концентрации нескольких примесей). Наиболее высоким уровнем считается ИЗА от 14 и выше – такой уровень зафиксирован в 20 российских городах, среди которых Зима (Иркутская область)
7/20
Во всех 20 городах (кроме Норильска) очень высокий уровень загрязнения воздуха, в основном, определяют концентрации бензапирена, отмечают в Минприроды. Это химическое соединение, образующееся при сгорании любого органического топлива. Наибольшие его концентрации были зафиксированы в Братске (на фото), Зиме, Красноярске, Лесосибирске, Магнитогорске, Минусинске, Петровске-Забайкальском и Чите
8/20
В 10 городах отмечены крайне высокие концентрации взвешенных веществ, в семи – формальдегида, в четырех диоксида азота. На фото: Кызыл
9/20
Чита также оказалась в списке самых опасных для проживания городов
10/20
В 2016 г. в топ-20 городов с наибольшим уровнем загрязнения воздуха вошли: 6 городов с предприятиями черной и цветной металлургии, 7 – с предприятиями машиностроения, 4 – лесной и деревообрабатывающей промышленности. На фото въезд в Лесосибирск
11/20
В Минусинске зафиксирована высокая концентрация бензапирена, диоксида азота и взвешенных веществ. Во всем Красноярском крае объем загрязняющих веществ в воздухе за год превысил 2,6 млн т
12/20
Объем загрязняющих воздух веществ в Кемеровской области в 2016 г. составил 1,6 млн т (включая ж/д транспорт). На фото: Новокузнецк
13/20
Выбросы в Забайкальском крае в 2016 г. превысили 239 900 т. На фото: один из самых грязных городов Петровск-Забайкальский
14/20
Выбросы в Бурятии (включая ж/д транспорт) составили 209 700 т. На фото один из самых грязных городов России Улан-Удэ
15/20
В воздух в Иркутской области за год попало 845 000 т загрязняющих веществ. На фото: Шелехов
16/20
Усолье-Сибирское (Иркутская область) – еще один город с высокой концентрацией вредных веществ в воздухе
17/20
Еще один город Иркутской области, попавший в список, – Черемхово
18/20
Самый грязный воздух в Хакасии – в городе Черногорск. За год в атмосфере региона было зафиксировано 138 500 т загрязняющих веществ
19/20
Объем выбросов в атмосферу в Хабаровском крае составил 262 200 т. На фото самый грязный город региона – Чегдомын
20/20
Самые популярные галереи