20 самых грязных городов России

Сергей Портер / Ведомости

Общий объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу увеличился по сравнению к 2015 г. до 31,6 млн т – это на 1,1% больше, чем в предыдущем году, говорится в проекте доклада. Показатели еще не окончательные и могут измениться, пояснили в пресс-службе Минприроды «Ведомостям». На фото Красноярск

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