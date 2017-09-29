Министр сельского хозяйства пообещал крупнейший урожай зерновых за всю историю

Статья опубликована в № 4418 от 29.09.2017 под заголовком: Россия дозрела до нового рекорда

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Россия становится великой сельскохозяйственной державой Денис Абреамов / Ведомости

Россия в 2017 г. соберет рекордный в истории урожай зерна, заявил министр сельского хозяйства Александр Ткачев: больше, чем в 1978 г., когда было собрано 127 млн т. Речь только о РСФСР, говорит гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько, во всем СССР в тот год собрали 237 млн т.