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Екатерина Бурлакова
Агропром
Статья опубликована в № 4418 от 29.09.2017 под заголовком: Россия дозрела до нового рекорда

Министр сельского хозяйства пообещал крупнейший урожай зерновых за всю историю

Зерновые остаются высокорентабельным бизнесом

Россия в 2017 г. соберет рекордный в истории урожай зерна, заявил министр сельского хозяйства Александр Ткачев: больше, чем в 1978 г., когда было собрано 127 млн т. Речь только о РСФСР, говорит гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько, во всем СССР в тот год собрали 237 млн т.

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