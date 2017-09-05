Статья опубликована в № 4400 от 05.09.2017 под заголовком: Зерновой минимум
Внутренние цены на зерно снизились до трехлетнего минимума
Все дело в новом рекордном урожае
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Это порождает дефицит мощностей для хранения и транспорта
Д. Абрамов / Ведомости
На прошлой неделе цены зерна на российском внутреннем рынке снизились до минимума с осени 2014 г., сообщил Российский зерновой союз.
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