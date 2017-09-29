В Петербурге началось внеочередное собрание акционеров «Роснефти»

Кворум есть для решения всех вопросов повестки, констатировал Андрей Белоусов

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Акционеры «Роснефти» увеличат себе дивиденды В. Петлевой / Ведомости / Ведомости

В Петербурге в комплексе «Горный» в 11.00 началось внеочередное собрание акционеров «Роснефти». На повестке дня - утверждение дивидендов. Собравшиеся приветствовали аплодисментами вошедших в зал главного исполнительного директора компании Игоря Сечина и председателя совета директоров, помощника президента Путина Андрея Белоусова. В президиуме находятся члены совета директоров - президент ВР Роберт Дадли, профессор кафедры НИУ ВШЭ Олег Вьюгин, гендиректор Glencore Айван Глазенберг.

Белоусов сообщил, что на собрание пришли больше половины акционеров «Роснефти», зафиксирован кворум по всем вопросам повестки дня. Он напомнил, что внеочередное собрание проводится для утверждения решений по увеличению количества директоров в совете и по увеличению дивидендов.