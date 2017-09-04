«Роснефть» будет отдавать акционерам не менее 50% чистой прибыли по МСФО

Заплатить дивиденды «Роснефть» сможет без проблем, свободного денежного потока хватит, сходятся во мнении аналитики БКС Владимир Смирнов/ТАСС

Совет директоров «Роснефти» 31 августа утвердил изменения в дивидендную политику компании, следует из документов компании. Теперь целевой уровень выплат – не менее 50% от чистой прибыли по МСФО. С декабря прошлого года действовала норма в 35% от консолидированной чистой прибыли, а до этого компания должна была возвращать акционерам не менее 25% чистой прибыли по МСФО.

Еще до утверждения новой дивидендной политики совет директоров рекомендовал выплаты акционерам, которые они могут одобрить 29 сентября на внеочередном собрании, – по 3,83 руб. на акцию или суммарно 40,6 млрд руб., что составляет 50% от чистой прибыли по МСФО.

«Роснефти» хватит свободного денежного потока для выплаты дивидендов, сходятся во мнении аналитики БКС Кирилл Таченников и «Атона» Александр Корнилов. За полугодие чистая прибыль составила 81 млрд руб. Если сравнивать с капитальными затратами, дивиденды невелики, уверен Таченников (за 2017 г. они будут около 800 млрд руб.).

Сейчас на балансе «Роснефти» средств больше, чем нужно выплатить владельцам акций, констатирует Тачеников. На конец II квартала 2017 г. у компании было 439 млрд руб., следует из отчетности, еще 136 млрд руб. «Роснефть» и «Башнефть» смогли отсудить у АФК «Система» за неправильную реструктуризацию башкирской нефтяной компании в 2014 г.

Если собрание акционеров одобрит 50% выплаты, то дивидендная доходность составит по итогам полугодия 1,26%, подсчитал Таченников.

Согласно консенсус-прогнозу Bloomberg, чистая прибыль «Роснефти» за 2017 г. составит 160,2 млрд руб., таким образом, на дивиденды компания может направить всего 80,1 млрд руб. Всего по итогам 2016 г. компания заплатила 63,37 млрд руб.

Несмотря на то что «Роснефть» будет платить акционерам больше, новых инвесторов это не привлечет, считает Таченников. Выплаты ожидаемы, уже заложены в стоимости акций компании.

В конце июня президент Владимир Путин попросил главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина «вернуться к вопросам фискального характера, а именно к выплате 50% дивидендов от чистой прибыли». «Мы не обсуждаем просьбы президента, мы их исполняем», – заявил представитель «Роснефти». Тогда бумаги «Роснефти» за несколько дней подорожали на 4,7%, а капитализация составила 3,5 трлн руб.

Представитель Glencore отказался от комментариев (он совместно с катарским фондом QIA владеет 19,5% «Роснефти»), связаться с представителем QIA и BP в понедельник вечером не удалось.