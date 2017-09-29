«Роснефть» оспорила решение суда по иску к АФК «Система»
Ранее суд снизил сумму претензий к компании Евтушенкова на 34 млрд рублей
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Президент России Владимир Путин встречался с Сечиным и основным акционером АФК «Система» Владимиром Евтушенковым и выслушал позиции сторон по вопросу спора
Андрей Гордеев / Ведомости
«Роснефть», «Башнефть» и министерство имущественных отношений Башкирии потребовали апелляционный суд увеличить требования к АФК «Система» с 136 млрд руб. до 170 млрд руб. Об этом говорится в материалах суда.
«Мы считаем, что в ходе рассмотрения дела суд полностью встал на нашу сторону и о снижении суммы требований речи не шло. Поэтому просим в жалобе удовлетворить требования в полном объеме», - заявил «Интефаксу» пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев.
Акции АФК «Система» на Московской бирже обвалились на этой новости на 2%, к 15.00 мск отыграли падение — оно составило только 1,3%. Капитализация АФК «Система» сегодня — 128,3 млрд руб.
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